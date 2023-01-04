Украинцы с освобожденных территорий и из серых зон могут получить бесплатную юридическую консультацию

Об этом бывший заместитель генпрокурора Украины, член рабочей группы Сил территориальной обороны по выполнению норм международного гуманитарного права и предоставлению правовых услуг Гюндуз Мамедов сообщил в Twitter 3 января.

* Кожен, хто проживає на нещодавно звільнених територіях та у «сірих» зонах, має можливість звернутися за юридичною консультацією. Безоплатна правова допомога надається у партнерській співпраці @TDF_UA та @LegalAidGovUA @minjust_gov_ua.

Подробиці * https://t.co/ldY5uxBK7f pic.twitter.com/L9spu94urQ — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) January 2, 2023

В силах теробороны ВСУ отметили, что люди из серых зон и с деоккупированных территорий имеют много правовых вопросов: от расследования предполагаемых военных преступлений и привлечения к ответственности виновных до возвращения депортированных детей.

Для решения этих вопросов украинцы теперь могут обратиться по номеру 0 800 213 103.