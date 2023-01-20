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"Метинвест" передал разведчикам генераторов и дронов более чем на 10 млн грн

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В "Метинвесте" отметили, что техника поедет на самые трудные направления украинского фронта: в Бахмут и Соледар
В "Метинвесте" отметили, что техника поедет на самые трудные направления украинского фронта: в Бахмут и Соледар
Фото: пресслужба "Метінвест"

Военнослужащие Главного управления разведки получили от "Метинвеста" очередную партию важной техники: 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 мощных аккумуляторов EcoFlow, сообщили в пресс-службе компании.

В "Метинвесте" отметили, что техника поедет на самые трудные направления украинского фронта: в Бахмут и Соледар. Кроме того, бойцы получили 300 комплектов зимней формы с термобельем. Стоимость передачи – более 10 млн грн, она была предоставлена в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи ВСУ.

"[Техника будет отправлена] в те подразделения, которые сейчас работают на нуле и особенно нуждаются в помощи – и в генераторах, и в EcoFlow, и в зимней амуниции. И, безусловно, квадрокоптеры – как без них? Мы благодарны [инициативе] "Стальной фронт" и "Метинвесту" за системное взаимодействие. Это ведь не разовая акция или самопиар, это помощь с первых дней полномасштабного вторжения", – отметил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что переданная военным техника и амуниция – высокого качества и сможет отработать задачи в сложных условиях, поможет бойцам и защитить себя и освободить Украину.

"Батареи EcoFlow – это самое дорогое, что есть на рынке, и самое лучшее. Так же и с генераторами – мы не выбираем дешевые, не ищем каких-то компромиссов. Если этот генератор перестанет работать на линии фронта – это жизнь наших ребят! То же касается и обуви: мы выбираем лучшее, чтобы и не промокало, и от осколков защищало", – объяснил руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.

Особую благодарность Юсов выразил за батареи EcoFlow, за которыми в Европе стоят очереди, отметили в "Метинвесте". Водовоз признался, что сейчас достать аккумуляторы – самая большая проблема, ведь в Европе их почти не осталось, а стол заказов забит на два месяца вперед.

"Мы заказали их в конце ноября. К сожалению, дошли они только сейчас и это не все. Такая же ситуация и с генераторами. Сейчас ситуация стабилизировалась и генераторы можно достать, но для военных проблема генераторов на "передке" – это громкий звук. Поэтому пауэрбанки сейчас наиболее нужны. А с ними – самая большая проблема", – объяснил Водовиз.

Контекст:

"Стальной фронт" – милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.

"Метинвест" является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передают на передовую 150 тыс. бронежиллетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия.

Также "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.

Теги: Ринат Ахметов, военные, разведка, Метинвест, помощь, Андрей Юсов, Соледар, металлургия, разведчики, ВСУ, Бахмут
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