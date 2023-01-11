Ахметов, в отличие от других топ-предпринимателей, продолжает строить бизнес в Украине – СМИ

"В отличие от многих других топ-предпринимателей, Ахметов продолжает строить бизнес в Украине. Несмотря на войну, начал работу университет "Метинвеста", который хотели построить в Мариуполе. Бизнесмен также не раз заявил, что надеется восстановить металлургические заводы в Мариуполе", – пишет издание.
Весной СКМ ввел в эксплуатацию грузовой терминал Мостиска на границе с Польшей, в который проинвестировано более $15 млн.
"Я думаю, мы все – и президент, и правительство, и бизнес, и каждый украинец – хотим, чтобы Украина была свободной, сильной и успешной, – заявил Ахметов летом в интервью "NV Бизнес". – Считаю, что Украина должна как можно скорее стать полноправным членом Европейского союза. А там правила и отношения между властями и бизнесом прописаны уже десятилетиями. По этим правилам мы должны и жить, и строить страну".
Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Владимиром Зеленским и с первого дня войны находится в Украине.
Его предприятия переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь более 4 млрд грн.