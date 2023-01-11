ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Ахметов, в отличие от других топ-предпринимателей, продолжает строить бизнес в Украине – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Весной СКМ Рината Ахметова ввел в эксплуатацию грузовой терминал Мостиска на границе с Польшей, в который проинвестировано более $15 млн
Весной СКМ Рината Ахметова ввел в эксплуатацию грузовой терминал Мостиска на границе с Польшей, в который проинвестировано более $15 млн
Фото: Метінвест / Facebook

Бизнесмен Ринат Ахметов, в отличие от многих других крупных бизнесменов, продолжает строить бизнес в Украине, пишет издание NV.

"В отличие от многих других топ-предпринимателей, Ахметов продолжает строить бизнес в Украине. Несмотря на войну, начал работу университет "Метинвеста", который хотели построить в Мариуполе. Бизнесмен также не раз заявил, что надеется восстановить металлургические заводы в Мариуполе", – пишет издание.

Весной СКМ ввел в эксплуатацию грузовой терминал Мостиска на границе с Польшей, в который проинвестировано более $15 млн.

"Я думаю, мы все – и президент, и правительство, и бизнес, и каждый украинец – хотим, чтобы Украина была свободной, сильной и успешной, – заявил Ахметов летом в интервью "NV Бизнес". – Считаю, что Украина должна как можно скорее стать полноправным членом Европейского союза. А там правила и отношения между властями и бизнесом прописаны уже десятилетиями. По этим правилам мы должны и жить, и строить страну".

Контекст:

Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Владимиром Зеленским и с первого дня войны находится в Украине.

Его предприятия переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь более 4 млрд грн.

Теги: Ринат Ахметов, СКМ, бизнес, Мариуполь, Метинвест, война России против Украины, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется и понятно, кто в ней победит". Зеленский выступил на премии "Золотой глобус"
"Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется и понятно, кто в ней победит". Зеленский выступил на премии "Золотой глобус"
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото
48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (102597)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (80951)
3
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (41152)
4
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (38948)
5
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (37331)
6
"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться (25152)
7
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (22982)
8
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст (22392)
 
 
 
 