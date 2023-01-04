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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов передал в 2022 году на поддержку ВСУ и гуманитарные инициативы 4,3 млрд грн

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"Метинвест" выпускает в том числе специальные укрытия для военных
"Метинвест" выпускает в том числе специальные укрытия для военных
Фото: metinvest.media

Предприятия СКМ Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" за 2022 год передали на поддержку ВСУ, другие силы обороны и мирных жителей 4,3 млрд грн. Половина средств была направлена на помощь украинским военнослужащим в рамках милитарной инициативы Ахметова "Стальной фронт", сообщили 4 января в пресс-службе компании.

В рамках этой инициативы бойцы получили более 164 тыс. бронежилетов – часть была закуплена за границей, большинство – изготовлены на предприятиях группы "Метинвест" из специальной бронестали. Среди помощи также 24 тыс. касок, 45 тыс. аптечек и 18 тыс. комплектов одежды и обуви.

Бойцы получили специальное техническое оборудование для передовой – 1200 дронов, 1750 тепловизоров, дальномеров и камер, а также 2 тыс. раций. Кроме того, на фронт было отправлено 766 автомобилей и 630 тыс. литров горючего.

Бизнес Ахметова направил на передовую более тысячи печей, а также зарядные станции и генераторы.

"СКМ оказывает системную поддержку мирному населению Украины, пострадавшему от войны. Так, компания ДТЭК безвозмездно предоставила уже почти 60 млн кВт-ч электроэнергии больницам и объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жители получили более 1 млн продуктовых наборов, а медучреждения Украины – 2 млн единиц медицинских препаратов и оборудования, необходимого для спасения жизней", – сказано в сообщении.

Контекст:

Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Владимиром Зеленским и с первого дня войны находится в Украине.

16 предприятий "Метинвеста" подали иски в ЕСПЧ против агрессора за причиненный ущерб, еще 10 их готовят, иски о компенсации готовят и компании группы ДТЭК. По словам Ахметова, сейчас основная задача всех бизнесов – делать все для победы Украины.

Теги: Ринат Ахметов, автомобили, СКМ, бизнес, ДТЭК, Метинвест, оборона, помощь, бронежилеты, сталь, ВСУ, благотворительный фонд
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