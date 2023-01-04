Ахметов передал в 2022 году на поддержку ВСУ и гуманитарные инициативы 4,3 млрд грн

"Метинвест" выпускает в том числе специальные укрытия для военных Фото: metinvest.media

В рамках этой инициативы бойцы получили более 164 тыс. бронежилетов – часть была закуплена за границей, большинство – изготовлены на предприятиях группы "Метинвест" из специальной бронестали. Среди помощи также 24 тыс. касок, 45 тыс. аптечек и 18 тыс. комплектов одежды и обуви.

Бойцы получили специальное техническое оборудование для передовой – 1200 дронов, 1750 тепловизоров, дальномеров и камер, а также 2 тыс. раций. Кроме того, на фронт было отправлено 766 автомобилей и 630 тыс. литров горючего.

Бизнес Ахметова направил на передовую более тысячи печей, а также зарядные станции и генераторы.

"СКМ оказывает системную поддержку мирному населению Украины, пострадавшему от войны. Так, компания ДТЭК безвозмездно предоставила уже почти 60 млн кВт-ч электроэнергии больницам и объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жители получили более 1 млн продуктовых наборов, а медучреждения Украины – 2 млн единиц медицинских препаратов и оборудования, необходимого для спасения жизней", – сказано в сообщении.