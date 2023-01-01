Макрон на украинском заверил в поддержке Украины: Мы будем рядом до победы

Президент Франции выразил поддержку Украине.
"Мы будем рядом с вами, мы будем помогать вам до победы, мы будем вместе, чтобы построить справедливый и крепкий мир. Рассчитывайте на Францию и Европу", – написал он.
О том, что Франция продолжит поддерживать Украину в 2023 году, Макрон говорил также в своем новогоднем обращении.
Франция поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, предоставляет зенитные ракетные комплексы Crotale, гаубицы Caesar и реактивные системы залпового огня, а также другое вооружение и боеприпасы, говорится на сайте минобороны страны.
Также страна предоставляет Украине финансовую, гуманитарную помощь. Согласно данным Минфина Украины на 13 декабря, за время вторжения РФ Франция предоставила Украине $432 млн прямой бюджетной финансовой помощи.
В декабре Макрон проинформировал, что "в последние дни Франция отправила Украине больше оружия, артиллерийские установки, Crotale" и работает над организацией поставок военной помощи на первый квартал 2023 года.