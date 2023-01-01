Макрон на украинском заверил в поддержке Украины: Мы будем рядом до победы

Макрон: Мы будем вместе, чтобы построить справедливый и крепкий мир Фото: ЕРА

Президент Франции выразил поддержку Украине.

"Мы будем рядом с вами, мы будем помогать вам до победы, мы будем вместе, чтобы построить справедливый и крепкий мир. Рассчитывайте на Францию и Европу", – написал он.

Скриншот: Emmanuel Macron / Facebook

О том, что Франция продолжит поддерживать Украину в 2023 году, Макрон говорил также в своем новогоднем обращении.