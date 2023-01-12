"Метинвест" передал украинским защитникам более 70 стальных блиндажей

Такое модульное укрытие, углубленное на 1,5 метра под землю, может выдержать обстрел 155-миллиметровыми снарядами, заявляют в "Метинвесте" Фото: metinvest.media

Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста".

В релизе, распространенном группой, говорится, что такое укрытие, "углубленное под землю на 1,5 метра, способно выдержать обстрел 155-миллиметровыми снарядами, что очень важно в горячих точках".

Конструкцию собирают из секторов, вес каждого из них – 50 кг, говорится на сайте компании. Для доставки на передовую и сборки конструкции не нужны специальные краны, подчеркивают в "Метинвесте".

Это укрытие рассчитано для укрепления окопа, в нем могут разместиться шесть воинов.

Фото: metinvest.media

"Для бойцов сооружения служат полевым жильем, которое защищает от осадков, ветра и морозов. Для комфорта и безопасности специалисты компании усовершенствовали конструкцию, учитывая нужды военных. Внутреннюю часть сооружения продумали до мелочей – здесь есть откидные кровати, разборной пол, отсек для хранения оружия, место для буржуйки со специальными устройствами для просушки одежды и обуви и запасной выход. Чтобы защитить как можно больше бойцов, на предприятиях "Метинвеста" продолжат работы по изготовлению мобильных укрытий до конца войны", – говорится в сообщении на сайте компании.

С начала полномасштабного вторжения РФ "Метинвест" направил на усиление обороноспособности Украины и на поддержку мирных граждан страны более 2,8 млрд грн, в том числе 1,5 млрд грн – на нужды армии, сообщили в компании.

"Метинвест является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передали на передовую уже более 150 тысяч бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками. Кроме того, "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей", – добавили авторы релиза.