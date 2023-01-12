ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" передал украинским защитникам более 70 стальных блиндажей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Такое модульное укрытие, углубленное на 1,5 метра под землю, может выдержать обстрел 155-миллиметровыми снарядами, заявляют в "Метинвесте"
Такое модульное укрытие, углубленное на 1,5 метра под землю, может выдержать обстрел 155-миллиметровыми снарядами, заявляют в "Метинвесте"
Фото: metinvest.media

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" украинского бизнесмена Рината Ахметова предприятия группы "Метинвест" изготовили и передали украинским защитникам на передовую более 70 специальных стальных укрытий для блиндажей.

Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста".

В релизе, распространенном группой, говорится, что такое укрытие, "углубленное под землю на 1,5 метра, способно выдержать обстрел 155-миллиметровыми снарядами, что очень важно в горячих точках".

Конструкцию собирают из секторов, вес каждого из них – 50 кг, говорится на сайте компании. Для доставки на передовую и сборки конструкции не нужны специальные краны, подчеркивают в "Метинвесте".

Это укрытие рассчитано для укрепления окопа, в нем могут разместиться шесть воинов.

Фото: metinvest.media
Фото: metinvest.media

"Для бойцов сооружения служат полевым жильем, которое защищает от осадков, ветра и морозов. Для комфорта и безопасности специалисты компании усовершенствовали конструкцию, учитывая нужды военных. Внутреннюю часть сооружения продумали до мелочей – здесь есть откидные кровати, разборной пол, отсек для хранения оружия, место для буржуйки со специальными устройствами для просушки одежды и обуви и запасной выход. Чтобы защитить как можно больше бойцов, на предприятиях "Метинвеста" продолжат работы по изготовлению мобильных укрытий до конца войны", – говорится в сообщении на сайте компании.

С начала полномасштабного вторжения РФ "Метинвест" направил на усиление обороноспособности Украины и на поддержку мирных граждан страны более 2,8 млрд грн, в том числе 1,5 млрд грн – на нужды армии, сообщили в компании.

"Метинвест является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передали на передовую уже более 150 тысяч бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками. Кроме того, "Метинвест" собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей", – добавили авторы релиза.

Теги: Ринат Ахметов, Метинвест, помощь, металлургия, война России против Украины, безопасность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
"Красивлющая. Фигура супер!" Квиткова снялась в ультрамини
"Красивлющая. Фигура – супер!" Квиткова снялась в ультрамини
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
"Вкусное и неповторимое блюдо". Как приготовить луковый суп с фасолью. Рецепт от эксперта
"Вкусное и неповторимое блюдо". Как приготовить луковый суп с фасолью. Рецепт от эксперта
Никитюк показала зону декольте вблизи
Никитюк показала зону декольте вблизи
"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda
"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda
"Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт". 25-летняя теннисистка Осака сообщила о беременности
"Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт". 25-летняя теннисистка Осака сообщила о беременности
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже
После заражения менингитом умер британский музыкант Джефф Бек, которого называют самым выдающимся гитаристом в мире
После заражения менингитом умер британский музыкант Джефф Бек, которого называют самым выдающимся гитаристом в мире
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки "колядуют" (234671)
2
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (112391)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (107111)
4
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (103721)
5
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (70464)
6
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (45505)
7
"Выглядит так аппетитно!" В сети обсуждают фото Рианны, на котором вблизи видно ее бюст (43359)
8
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (40026)
 
 
 
 