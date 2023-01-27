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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ объявил о формировании первых в мире ударных рот беспилотников

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Уже отобраны самые профессиональные военные, которые возглавят ударные роты
Уже отобраны самые профессиональные военные, которые возглавят ударные роты
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Украине уже формируют первые в мире ударные роты беспилотников. Об этом сообщил 27 января Генеральный штаб ВСУ.

Решение о создании таких рот принял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В рамках проекта "Армия дронов" Минцифры совместно с Минобороны, Генштабом ВСУ и Госспецсвязи создало координационный штаб для полноценной реализации проекта.

"Это необходимо, чтобы воплотить ряд ключевых реформ и масштабировать производство БПЛА, чтобы обеспечить ими силы обороны Украины", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование, чтобы побеждать врага.

Главным партнером по обучению ударных рот станет военная школа "Боривітер".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02SJKwSCJqXgXdWkowNv8JJeN1qD2eBYHhA5ePoDTF3ii2YGJWiHij2Tcns272NJznl

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

Как заявлял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта.

"Укроборонпром" совместно с Генштабом ВСУ в августе открыл программу развития беспилотных систем. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях.

17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фрагмент фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – написали в концерне. 4 декабря  "Укроборонпром" сообщил, что переходит к финальной стадии испытаний разработанного ударного беспилотника.

Министр обороны Украины Алексей Резников 8 декабря сообщил, что за месяц Минобороны приняло на вооружение семь видов украинских дронов.

Теги: Генштаб ВСУ, Министерство обороны Украины, беспилотники, Минобороны, квадрокоптер, Госспецсвязи, война России против Украины, Министерство цифровой трансформации, Минцифры
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