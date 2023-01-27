Генштаб ВСУ объявил о формировании первых в мире ударных рот беспилотников

Уже отобраны самые профессиональные военные, которые возглавят ударные роты Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Решение о создании таких рот принял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В рамках проекта "Армия дронов" Минцифры совместно с Минобороны, Генштабом ВСУ и Госспецсвязи создало координационный штаб для полноценной реализации проекта.

"Это необходимо, чтобы воплотить ряд ключевых реформ и масштабировать производство БПЛА, чтобы обеспечить ими силы обороны Украины", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование, чтобы побеждать врага.

Главным партнером по обучению ударных рот станет военная школа "Боривітер".