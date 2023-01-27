Генштаб ВСУ объявил о формировании первых в мире ударных рот беспилотников

Решение о создании таких рот принял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В рамках проекта "Армия дронов" Минцифры совместно с Минобороны, Генштабом ВСУ и Госспецсвязи создало координационный штаб для полноценной реализации проекта.
"Это необходимо, чтобы воплотить ряд ключевых реформ и масштабировать производство БПЛА, чтобы обеспечить ими силы обороны Украины", – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование, чтобы побеждать врага.
Главным партнером по обучению ударных рот станет военная школа "Боривітер".
Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.
Как заявлял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта.
"Укроборонпром" совместно с Генштабом ВСУ в августе открыл программу развития беспилотных систем. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях.
17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фрагмент фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – написали в концерне. 4 декабря "Укроборонпром" сообщил, что переходит к финальной стадии испытаний разработанного ударного беспилотника.
Министр обороны Украины Алексей Резников 8 декабря сообщил, что за месяц Минобороны приняло на вооружение семь видов украинских дронов.