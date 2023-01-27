На деньги, собранные платформой United24, купили уже шесть "ловцов Shahed". В Минцифры показали, как они работают. Видео

По словам Федорова, на средства от сбора куплено уже шесть "ловцов Shahed". На видео показано обучение операторов на полигоне.

В данный момент "ловцы Shahed" защищают энергетические объекты от российских дронов.

"Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны. Fortem DroneHunter F700 – автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом", – написал министр.