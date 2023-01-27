На деньги, собранные платформой United24, купили уже шесть "ловцов Shahed". В Минцифры показали, как они работают. Видео

По словам Федорова, на средства от сбора куплено уже шесть "ловцов Shahed". На видео показано обучение операторов на полигоне.
В данный момент "ловцы Shahed" защищают энергетические объекты от российских дронов.
"Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны. Fortem DroneHunter F700 – автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом", – написал министр.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины 5 мая объявил президент Украины Владимир Зеленский. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины Monobank, Лаченков и United24 объявили благотворительный сбор на две специальные системы противодействия дронам под кодовым названием "ловец Shahed".
Всего за день украинцы смогли закрыть сбор пожертвований на систему противодействия вражеским дронам. Об этом сообщил Олег Гороховский: "100 млн за восемь часов! Это как вообще называется? Это чудо?! Нет! Это крутизна украинцев, умноженная на ненависть к врагу и сведенная к степени любви и уважения к ВСУ", – написал он.