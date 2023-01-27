ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На деньги, собранные платформой United24, купили уже шесть "ловцов Shahed". В Минцифры показали, как они работают. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Ловец" достигает скорости 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники
"Ловец" достигает скорости 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники
Фото: fortemtech.com

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 27 января опубликовал в Telegram видео работы системы противодействия беспилотникам Fortem DroneHunter F700. Такие приборы Украина покупает благодаря сбору, организованному Monobank, украинским блогером Игорем Лаченковым и фандрайзинговой платформой United24.

По словам Федорова, на средства от сбора куплено уже шесть "ловцов Shahed". На видео показано обучение операторов на полигоне.

В данный момент "ловцы Shahed" защищают энергетические объекты от российских дронов. 

"Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны. Fortem DroneHunter F700 – автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом", – написал министр.

Контекст:

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины 5 мая объявил президент Украины Владимир Зеленский. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины Monobank, Лаченков и United24 объявили благотворительный сбор на две специальные системы противодействия дронам под кодовым названием "ловец Shahed". 

Всего за день украинцы смогли закрыть сбор пожертвований на систему противодействия вражеским дронам. Об этом сообщил Олег Гороховский: "100 млн за восемь часов! Это как вообще называется? Это чудо?! Нет! Это крутизна украинцев, умноженная на ненависть к врагу и сведенная к степени любви и уважения к ВСУ", – написал он.

Теги: США, ПВО, беспилотники, Михаил Федоров, United24
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Галина ГРИШИНА
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Галина ГРИШИНА
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
Галина ГРИШИНА
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Галина ГРИШИНА
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
49-летняя Клум снялась босиком во время поцелуя с 33-летним мужем
49-летняя Клум снялась босиком во время поцелуя с 33-летним мужем
Свитолина восхитила сеть новым образом
Свитолина восхитила сеть новым образом
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала свою подросшую дочь
Девушка Налчаджиоглу показала свою подросшую дочь
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
Галина ГРИШИНА
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
Галина ГРИШИНА
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (75111)
2
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (59989)
3
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (57133)
4
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (45675)
5
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (28288)
6
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (24794)
7
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому (19276)
8
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель (18958)
 
 
 
 