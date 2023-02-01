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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки поразили три района сосредоточения российских оккупантов и их пункт управления – Генштаб

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Украинские военные поразили пункт управления российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Украинские военные поразили пункт управления российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили три района сосредоточения живой силы и пункт управления российских оккупантов.

Об этом 1 февраля в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"В течение суток противник нанес два ракетных (по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск и Краматорск Донецкой области) и два авиационных удара. Совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

Отмечается, что угроза авиационных и ракетных ударов "остается по всей Украине".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QsL8YpBpqxM2NZQk1r1p7gAF6zzZ5uPKnx4NFFrcx6owwZpmxF8HBHfXFok3Yvn7l

О ракетном ударе оккупантов по предприятию в Славянске сообщали в городской военно-гражданской администрации.

Кроме того, российские войска ударили ракетой по кладбищу в Краматорске, разбив могилы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 1 февраля, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 128 420 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, авиация, Краматорск, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, российские оккупанты
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