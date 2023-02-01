ВСУ за сутки поразили три района сосредоточения российских оккупантов и их пункт управления – Генштаб

Об этом 1 февраля в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"В течение суток противник нанес два ракетных (по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск и Краматорск Донецкой области) и два авиационных удара. Совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

Отмечается, что угроза авиационных и ракетных ударов "остается по всей Украине".

О ракетном ударе оккупантов по предприятию в Славянске сообщали в городской военно-гражданской администрации.

Кроме того, российские войска ударили ракетой по кладбищу в Краматорске, разбив могилы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)