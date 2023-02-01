Российские войска ударили ракетой по кладбищу в Краматорске – мэр

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, его цитирует Telegram горсовета.
"Россияне обстреляли Краматорск. По кладбищу. Ракетой по кладбищу… Разбили могилы, – рассказал Гончаренко. – Моральные уроды? Наверное. Но, наверное, для них это наоборот – моральная норма. Нет прощения, даже после смерти".
Российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. Они наносят ракетные удары по промышленной зоне и частному сектору, обстреливают центр города. Неоднократно ракеты попадали в учебные и медицинские учреждения.