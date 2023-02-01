Российские войска ударили ракетой по кладбищу в Краматорске – мэр

Россияне ракетой разбили могилы на кладбище в Краматорске, рассказал мэр Фото: Краматорська міська рада / Telegram

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, его цитирует Telegram горсовета.

"Россияне обстреляли Краматорск. По кладбищу. Ракетой по кладбищу… Разбили могилы, – рассказал Гончаренко. – Моральные уроды? Наверное. Но, наверное, для них это наоборот – моральная норма. Нет прощения, даже после смерти".