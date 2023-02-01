Российские оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Славянске

В Славянске снова прилет, рассказал Лях Фото: dn.gov.ua (архив)

Об этом в Facebook сообщил начальник городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Не с хорошей новости начинается февраль. В Славянске снова прилет. Приблизительно в 11.30 попадание в частное предприятие по улице Добровольского, которое занималось производством мебели. Пострадали цеха и автомобиль охранника", – написал Лях.

По его словам, предварительно, оккупанты обстреляли Славянск ракетой С-300.

"К счастью, обошлось без жертв. Убедительно прошу проявлять осмотрительность! Помним, что дневные обстрелы – самые опасные из-за присутствия людей на улицах", – отметил Лях.