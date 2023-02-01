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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Славянске

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В Славянске снова прилет, рассказал Лях
В Славянске снова прилет, рассказал Лях
Фото: dn.gov.ua (архив)

Российские оккупационные войска в первой половине дня 1 февраля нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил начальник городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Не с хорошей новости начинается февраль. В Славянске снова прилет. Приблизительно в 11.30 попадание в частное предприятие по улице Добровольского, которое занималось производством мебели. Пострадали цеха и автомобиль охранника", – написал Лях.

По его словам, предварительно, оккупанты обстреляли Славянск ракетой С-300.

"К счастью, обошлось без жертв. Убедительно прошу проявлять осмотрительность! Помним, что дневные обстрелы – самые опасные из-за присутствия людей на улицах", – отметил Лях.

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/videos/717868573376899/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий. Сейчас самые интенсивные бои идут, в частности, в районе Бахмута и Угледара.

Оккупанты неоднократно обстреливали Славянск, который находится в относительном тылу.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, обстрелы, война России против Украины, ракета, автомобиль, Вадим Лях, российские оккупанты
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