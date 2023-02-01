Российские оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Славянске

Об этом в Facebook сообщил начальник городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
"Не с хорошей новости начинается февраль. В Славянске снова прилет. Приблизительно в 11.30 попадание в частное предприятие по улице Добровольского, которое занималось производством мебели. Пострадали цеха и автомобиль охранника", – написал Лях.
По его словам, предварительно, оккупанты обстреляли Славянск ракетой С-300.
"К счастью, обошлось без жертв. Убедительно прошу проявлять осмотрительность! Помним, что дневные обстрелы – самые опасные из-за присутствия людей на улицах", – отметил Лях.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий. Сейчас самые интенсивные бои идут, в частности, в районе Бахмута и Угледара.
Оккупанты неоднократно обстреливали Славянск, который находится в относительном тылу.