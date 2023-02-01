Авиация ВСУ нанесла девять ударов по позициям оккупантов, ракетчики и артиллеристы разбили пункт управления и склад боеприпасов россиян – Генштаб

Также ВСУ нанесли два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ. Ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, один пункт управления и один склад боеприпасов.
В Генштабе отмечают, что оккупанты продолжают нести большие потери.
"Так, в районе Новоивановки Луганской области обустроен еще один военный госпиталь. На лечении находятся около 100 российских военнослужащих. Степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах. После оказания минимальной помощи – отправляют на передовую", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ на утро 31 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 127,5 тыс. российских оккупантов.