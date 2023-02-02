За минувшие сутки оккупанты нанесли по территории Украины шесть ракетных и четыре авиационных удара – Генштаб ВСУ

В Генштабе подчеркнули, что четыре ракетных удара пришлись по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области.
Помимо этого, противник совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня, в результате которых погибли мирные жители.
"Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине", – предупредили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.