За минувшие сутки оккупанты нанесли по территории Украины шесть ракетных и четыре авиационных удара – Генштаб ВСУ

За сутки противник совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Генштабе подчеркнули, что четыре ракетных удара пришлись по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области.

Помимо этого, противник совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня, в результате которых погибли мирные жители.

"Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине", – предупредили в Генштабе.

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