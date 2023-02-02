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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки оккупанты нанесли по территории Украины шесть ракетных и четыре авиационных удара – Генштаб ВСУ

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За сутки противник совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня
За сутки противник совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины шесть ракетных и четыре авиационных удара. Об этом 2 февраля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Генштабе подчеркнули, что четыре ракетных удара пришлись по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области.

Помимо этого, противник совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня, в результате которых погибли мирные жители.

"Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине", – предупредили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0B3qd3tj6p8D2ixDnNogecNpBZxrV438iRUqfZR2x1EyvzokzfRKYoSCPqbfXoNCZl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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