В России возле резиденции Путина установили зенитный ракетный комплекс ПВО – СМИ

Журналисты отмечают, что "Панцирь-С1" предназначен в том числе для защиты от беспилотников Фото: wikipedia.org

Авторы материала делают вывод, что поскольку такие же комплексы "в последние дни" появились на зданиях в в Москве, это свидетельствует о том, что "к Путину и его близким приставили персональную ракетную установку" для защиты от "вероятного украинского удара".

"Других объектов для охраны, кроме резиденции, здесь просто нет", – подчеркивает издание, имея в виду Валдай.

"Агентство.Новости" опубликовало фото присланной жителем Валдая техники, похожей на "Панцирь-С1", "и удостоверилось в подлинности информации".

Жители местных населенных пунктов утверждают, что "комплекс не стоит без дела – он находится на боевом дежурстве, как минимум трое военнослужащих постоянно находятся рядом, антенна РЛС вращается".

Журналисты подчеркивают, что система ПВО "Панцирь-С1" предназначена в том числе для защиты от беспилотников.