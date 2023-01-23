В России возле резиденции Путина установили зенитный ракетный комплекс ПВО – СМИ

Авторы материала делают вывод, что поскольку такие же комплексы "в последние дни" появились на зданиях в в Москве, это свидетельствует о том, что "к Путину и его близким приставили персональную ракетную установку" для защиты от "вероятного украинского удара".
"Других объектов для охраны, кроме резиденции, здесь просто нет", – подчеркивает издание, имея в виду Валдай.
"Агентство.Новости" опубликовало фото присланной жителем Валдая техники, похожей на "Панцирь-С1", "и удостоверилось в подлинности информации".
Жители местных населенных пунктов утверждают, что "комплекс не стоит без дела – он находится на боевом дежурстве, как минимум трое военнослужащих постоянно находятся рядом, антенна РЛС вращается".
Журналисты подчеркивают, что система ПВО "Панцирь-С1" предназначена в том числе для защиты от беспилотников.
Сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле резиденции Путина начали размещать системы ПВО, 19 января начали массово распространять российские СМИ и Telegram-каналы. Фотографии комплексов "Панцирь-С1" на крышах зданий стали базой для многочисленных мемов и фотожаб в соцсетях.
Агентство Bloomberg сообщило, что российские власти развернули установки ПВО в Москве и ее окрестностях из-за опасений возможных ударов беспилотников.
Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя установку ПВО, заявил, что "специальная военная операция" идет по плану. "Начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения", – сказал он.
20 января американский Институт исследования войны (ISW) предположил, что, "вероятно, это предназначено для усиления российской поддержки военных действий и дальнейшей мобилизации путем абсурдного изображения Украины как угрозы Москве и остальной части Центральной России, примерно так же, как ей угрожала нацистская Германия во время вторжения в Советский Союз".