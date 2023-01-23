ГОРДОН
 
 
МИР

В России возле резиденции Путина установили зенитный ракетный комплекс ПВО – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Журналисты отмечают, что "Панцирь-С1" предназначен в том числе для защиты от беспилотников
Журналисты отмечают, что "Панцирь-С1" предназначен в том числе для защиты от беспилотников
Фото: wikipedia.org

В районе города Валдай Новгородской области РФ, где находится одна из резиденций президента России Владимира Путина, появился зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", который используют для противовоздушной обороны. Об этом сообщило 23 января российское "Агентство.Новости".

Авторы материала делают вывод, что поскольку такие же комплексы "в последние дни" появились на зданиях в в Москве, это свидетельствует о том, что "к Путину и его близким приставили персональную ракетную установку" для защиты от "вероятного украинского удара".

"Других объектов для охраны, кроме резиденции, здесь просто нет", – подчеркивает издание, имея в виду Валдай.

"Агентство.Новости" опубликовало фото присланной жителем Валдая техники, похожей на "Панцирь-С1", "и удостоверилось в подлинности информации".

Жители местных населенных пунктов утверждают, что "комплекс не стоит без дела – он находится на боевом дежурстве, как минимум трое военнослужащих постоянно находятся рядом, антенна РЛС вращается".

Журналисты подчеркивают, что система ПВО "Панцирь-С1" предназначена в том числе для защиты от беспилотников.

Контекст:

Сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле резиденции Путина начали размещать системы ПВО, 19 января начали массово распространять российские СМИ и Telegram-каналы. Фотографии комплексов "Панцирь-С1" на крышах зданий стали базой для многочисленных мемов и фотожаб в соцсетях.

Агентство Bloomberg сообщило, что российские власти развернули установки ПВО в Москве и ее окрестностях из-за опасений возможных ударов беспилотников.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя установку ПВО, заявил, что "специальная военная операция" идет по плану. "Начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения", – сказал он.

20 января американский Институт исследования войны (ISW) предположил, что, "вероятно, это предназначено для усиления российской поддержки военных действий и дальнейшей мобилизации путем абсурдного изображения Украины как угрозы Москве и остальной части Центральной России, примерно так же, как ей угрожала нацистская Германия во время вторжения в Советский Союз".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, ПВО, беспилотники, резиденции, Новгородская область, ракетный комплекс, Панцирь-С
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Сопонару показала себя без одежды и белья
Сопонару показала себя без одежды и белья
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (41705)
2
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (33207)
3
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (30169)
4
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (26283)
5
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (23033)
6
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (20981)
7
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (19878)
8
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы (14799)
 
 
 
 