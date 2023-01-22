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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

ПВО над Кремлем, наступление России, коррупция в Минобороны, медленный Шольц, Кучера у Дудя. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" был стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили об:

  • итогах встречи в формате "Рамштайн", возможной отправке в Украину немецких танков Leopard и самолетов F-16;
  • скандале с закупками продуктов для украинских военных;
  • вероятности повторного наступления РФ на Украину;
  • угрозах главы Госдумы России Вячеслава Володина, который пугает мир "страшной войной" и "трагедией мирового масштаба" из-за предоставления Украине вооружения;
  • "новой отечественной войне" от заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева;
  • том, зачем на крышах зданий в Москве устанавливают ПВО;
  • интервью актера Оскара Кучеры журналисту и блогеру Юрию Дудю и многом другом.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Киев, Дмитрий Гордон, Украина, Москва, вооружение, ПВО, Минобороны, трансляция, журналисты, наступление, Вячеслав Володин, интервью, Юрий Дудь, Василий Голованов, Оскар Кучера
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