ПВО над Кремлем, наступление России, коррупция в Минобороны, медленный Шольц, Кучера у Дудя. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон говорили об:

итогах встречи в формате "Рамштайн", возможной отправке в Украину немецких танков Leopard и самолетов F-16;

скандале с закупками продуктов для украинских военных;

вероятности повторного наступления РФ на Украину;

угрозах главы Госдумы России Вячеслава Володина, который пугает мир "страшной войной" и "трагедией мирового масштаба" из-за предоставления Украине вооружения;

"новой отечественной войне" от заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева;

Дмитрия Медведева; том, зачем на крышах зданий в Москве устанавливают ПВО;

интервью актера Оскара Кучеры журналисту и блогеру Юрию Дудю и многом другом.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".