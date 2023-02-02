Оккупанты ударили по Краматорску ракетой "Искандер-К". Число погибших возросло до трех человек, 20 ранены – полиция

Обстрел произошел около 21.45 1 февраля.
"Повреждены по меньшей мере восемь многоквартирных домов, из них один полностью разрушен. Предварительно известно о трех погибших гражданских жителях и 20 раненых. Под завалами могут оставаться люди", – говорится в сообщении.
Правоохранители эвакуируют людей в местную школу.
Ранее было известно о двух погибших и восьми пострадавших.
Офис генпрокурора по факту обстрела открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).
Это был уже второй ракетный удар РФ по Краматорску 1 февраля. Первый удар пришелся по кладбищу.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. Они наносят ракетные удары по промышленной зоне и частному сектору, обстреливают центр города. Неоднократно ракеты попадали в учебные и медицинские учреждения.