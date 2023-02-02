Зеленский о российском обстреле жилого дома в Краматорске: Всех виновных найдем и накажем. Пощады они не заслуживают

Зеленский об обстреле Краматорска: Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны Фото: president.gov.ua

"Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий", – заявил глава государства.

Он отметил, что сейчас известно о двух погибших и восьми пострадавших.

"На месте работают все необходимые службы, осуществляется временное переселение людей, оказывается первая медицинская помощь, разбирают завалы. Искренние соболезнования родным и близким погибших. А всех виновных обязательно найдем и накажем. Пощады они не заслуживают", – написал Зеленский.

Оккупанты ударили ракетой по центру Краматорска. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что дом полностью разрушен. Он отмечал, что под завалами могут быть люди.

Офис генпрокурора по факту обстрела открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством). В ведомстве также сообщили о двух погибших и восьми пострадавших.

Это был уже второй ракетный удар РФ по Краматорску 1 февраля. Первый удар пришелся по кладбищу.