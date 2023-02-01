Российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в центре Краматорска, погибли не менее двух человек, семеро раненых – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook в 23.28 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"По меньшей мере двое погибших и семеро раненых – таковы последствия обстрела Краматорска, зафиксированные на эту минуту", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, российские оккупанты "два часа назад" ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре Краматорска, и "полностью его разрушили".

"На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы – разбирают завалы уничтоженного дома. Вероятно, под ними могут быть люди", – отметил глава Донецкой ОВА.

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