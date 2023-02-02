В Луганской области 300 оккупантов не могут демобилизоваться, несмотря на завершение контрактов – Генштаб ВСУ

"В одном из подразделений оккупантов, действующем в Луганской области, по состоянию на 9 января 2023 года завершились трехмесячные контракты. Поэтому около 300 военнослужащих этого формирования не получают денежное обеспечение. К тому же они не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в Генштабе отметили, что противник продолжает насаждать российское гражданство гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области.

"В городе Горловка продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии паспорта гражданина РФ невозможно. Работникам транспортных предприятий захватчики определили срок до 1 мая 2023 года. Тех, кто не выполнит требования, будут увольнять", – подчеркнули в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)