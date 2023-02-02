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В Луганской области 300 оккупантов не могут демобилизоваться, несмотря на завершение контрактов – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба, это подразделение оккупантов не получает денежное обеспечение
По данным Генштаба, это подразделение оккупантов не получает денежное обеспечение
Фото: ЕРА

В Луганской области около 300 оккупантов не могут демобилизоваться, несмотря на завершение своих контрактов. Об этом 2 февраля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В одном из подразделений оккупантов, действующем в Луганской области, по состоянию на 9 января 2023 года завершились трехмесячные контракты. Поэтому около 300 военнослужащих этого формирования не получают денежное обеспечение. К тому же они не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в Генштабе отметили, что противник продолжает насаждать российское гражданство гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области.

"В городе Горловка продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии паспорта гражданина РФ невозможно. Работникам транспортных предприятий захватчики определили срок до 1 мая 2023 года. Тех, кто не выполнит требования, будут увольнять", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0B3qd3tj6p8D2ixDnNogecNpBZxrV438iRUqfZR2x1EyvzokzfRKYoSCPqbfXoNCZl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении. 

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что в РФ решили стартовать новую волну мобилизации в начале января. Позднее в разведке сообщали, что начало мобилизации намечено на 15 января, и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. россиян. По состоянию на 2 февраля официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, мобилизация, Горловка, ВСУ, война России против Украины
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