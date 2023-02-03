Германия подтвердила, что даст Украине не только Leopard 2, но и отремонтированные Leopard 1 – СМИ

По его данным, что передача танков может состояться "в любой момент" – как только они будут отремонтированы. Модернизация Leopard 1, которые выпускались с середины шестидесятых до середины восьмидесятых годов двадцатого века, проходит на мощностях военных производителей Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

Официальный представитель федерального правительства Штеффен Хебестрейт отказался подробно комментировать поставку Leopard 1.

"Я не хочу говорить больше на данный момент, детали решения появятся в ближайшие несколько дней или недель", – сказал он журналистам.

Spiegel, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на складах FFG находятся уже 29 отремонтированных танков Leopard 1, предназначенных для Украины.