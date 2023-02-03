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Германия подтвердила, что даст Украине не только Leopard 2, но и отремонтированные Leopard 1 – СМИ

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Leopard 1 основной танк немецкой армии, построенный после Второй мировой войны
Leopard 1 – основной танк немецкой армии, построенный после Второй мировой войны
Фото: bundeswehr.de

Федеральное правительство одобрило экспорт танков предыдущего поколения Leopard 1. Об этом 3 февраля пишет немецкое изание Süddeutsche Zeitung.

По его данным, что передача танков может состояться "в любой момент" – как только они будут отремонтированы. Модернизация Leopard 1, которые выпускались с середины шестидесятых до середины восьмидесятых годов двадцатого века, проходит на мощностях военных производителей Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

Официальный представитель федерального правительства Штеффен Хебестрейт отказался подробно комментировать поставку Leopard 1.

"Я не хочу говорить больше на данный момент, детали решения появятся в ближайшие несколько дней или недель", – сказал он журналистам. 

Spiegel, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на складах FFG находятся уже 29 отремонтированных танков Leopard 1, предназначенных для Украины.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. 

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины. 

Теги: Германия, танки, экспорт, война России против Украины, Leopard, Rheinmetall
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