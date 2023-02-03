Зеленский: Россия хочет реванша там, где не получилось. Наша задача – не дать такой возможности

"Мы в процессе. Мы уже готовимся. Разведка и военные считают, что усиливаться давление на востоке государства будет. Россия хочет реванша. Реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет на востоке. Хочет забрать восток. Наша задача – не дать такой возможности. Не дать до момента усиления нашей армии соответствующим оружием", – заявил Зеленский.
По его мнению, у Украины "есть шансы".
"Также они могут хотеть вернуться и совершить реваншистские шаги, вспоминая то поражение, которое у них было осенью в направлении Лимана и так далее. Думаю, вы прекрасно понимаете, о каком направлении я говорю", – заявил он.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников в середине января.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.