Зеленский: Россия хочет реванша там, где не получилось. Наша задача – не дать такой возможности

Зеленский: Разведка и военные считают, что усиливаться давление на востоке государства будет Фото: EPA

"Мы в процессе. Мы уже готовимся. Разведка и военные считают, что усиливаться давление на востоке государства будет. Россия хочет реванша. Реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет на востоке. Хочет забрать восток. Наша задача – не дать такой возможности. Не дать до момента усиления нашей армии соответствующим оружием", – заявил Зеленский.

По его мнению, у Украины "есть шансы".

"Также они могут хотеть вернуться и совершить реваншистские шаги, вспоминая то поражение, которое у них было осенью в направлении Лимана и так далее. Думаю, вы прекрасно понимаете, о каком направлении я говорю", – заявил он.