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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия хочет реванша там, где не получилось. Наша задача – не дать такой возможности

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Зеленский: Разведка и военные считают, что усиливаться давление на востоке государства будет
Зеленский: Разведка и военные считают, что усиливаться давление на востоке государства будет
Фото: EPA

Давление российских войск на востоке Украины, по данным разведки и военных, будет усиливаться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС 3 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы в процессе. Мы уже готовимся. Разведка и военные считают, что усиливаться давление на востоке государства будет. Россия хочет реванша. Реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет на востоке. Хочет забрать восток. Наша задача – не дать такой возможности. Не дать до момента усиления нашей армии соответствующим оружием", – заявил Зеленский.

По его мнению, у Украины "есть шансы".

"Также они могут хотеть вернуться и совершить реваншистские шаги, вспоминая то поражение, которое у них было осенью в направлении Лимана и так далее. Думаю, вы прекрасно понимаете, о каком направлении я говорю", – заявил он.

Контекст:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников в середине января. 

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины
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