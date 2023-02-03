Армия РФ не готова к наступлению весной, Путин переоценил ее возможности – Институт исследования войны

"[Президент РФ Владимир] Путин снова переоценил собственные возможности российской армии. ISW не выявило никаких доказательств того, что российские силы восстановили достаточную боевую мощь, чтобы победить украинские силы на востоке Украины и захватить более 11 300 км² неоккупированной Донецкой области (свыше 42% общей территории области), как якобы приказал Путин", – говорится в сообщении.

Аналитики отметили, безуспешное наступление армии РФ создаст "благоприятные условия" для украинских войск, которыми они смогут воспользоваться в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года после получения западных танков.

О том, что Россия планирует наступление на двух фронтах, 1 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, на границах Украины фиксируется "значительно больше оккупантов", чем 300 тыс. мобилизованных, о которые заявляли власти РФ. Захватчики, по мнению Резникова, могут осуществить наступление на Донбассе либо на юге Украины.

В то же время эксперты ISW не подтвердили удалось ли благодаря скрытой мобилизации в РФ в последние месяцы привлечь в армию дополнительных 200 тысяч человек.

"Мобилизация 300 тыс. российских граждан вызвала далеко идущие внутренние социальные последствия и проблемы с обеспечением, а дальнейшая скрытая мобилизация еще 200 тыс. личного состава, вероятно, приведет к таким же проблемам", – подчеркнули аналитики.