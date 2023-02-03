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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия РФ не готова к наступлению весной, Путин переоценил ее возможности – Институт исследования войны

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Путин переоценил возможности российской армии, считают аналитики ISW
Путин переоценил возможности российской армии, считают аналитики ISW
Фото: EPA

Российское наступление на востоке Украины преждевременно завершится в сезон весенних дождей и не будет иметь результатов. Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW), опубликованном 2 февраля.

"[Президент РФ Владимир] Путин снова переоценил собственные возможности российской армии. ISW не выявило никаких доказательств того, что российские силы восстановили достаточную боевую мощь, чтобы победить украинские силы на востоке Украины и захватить более 11 300 км² неоккупированной Донецкой области (свыше 42% общей территории области), как якобы приказал Путин", – говорится в сообщении.

Аналитики отметили, безуспешное наступление армии РФ создаст "благоприятные условия" для украинских войск, которыми они смогут воспользоваться в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 года после получения западных танков. 

О том, что Россия планирует наступление на двух фронтах, 1 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, на границах Украины фиксируется "значительно больше оккупантов", чем 300 тыс. мобилизованных, о которые заявляли власти РФ. Захватчики, по мнению Резникова, могут осуществить наступление на Донбассе либо на юге Украины.

В то же время эксперты ISW не подтвердили удалось ли благодаря скрытой мобилизации в РФ в последние месяцы привлечь в армию дополнительных 200 тысяч человек. 

"Мобилизация 300 тыс. российских граждан вызвала далеко идущие внутренние социальные последствия и проблемы с обеспечением, а дальнейшая скрытая мобилизация еще 200 тыс. личного состава, вероятно, приведет к таким же проблемам", – подчеркнули аналитики.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах. 

Теги: Россия, Украина, армия РФ, российская агрессия, наступление, война России против Украины, войска, контрнаступление, ISW
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