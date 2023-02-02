У России пока нет возможности наступать на двух фронтах – командующий обороной Киева генерал Павлюк

Павлюк: Если у россиян будет успех на востоке, тогда возможно наступление по другим направлениям, в том числе и с севера Фото: rbc.ua

Он отметил, что украинские военные не исключают возможности повторного наступления оккупантов из Беларуси, но не считают его вероятным в ближайшем будущем.

"Основная задача агрессора – захватить и сменить власть в Украине. Пока она не будет выполнена, Россия не сможет полностью контролировать Украину. Поэтому это направление мы не исключаем из перечня угрожающих", – сказал Павлюк.

Однако, подчеркнул он, если бы у россиян была реальная возможность вести наступление на нескольких фронтах, "они не отходили бы с севера еще в марте, не убегали бы из Херсона и не были бы выбиты из Харьковской области".

По словам Павлюка, многое зависит от того, настолько устойчивой будет оборона Украины на востоке и насколько значительные потери украинцы нанесут противнику.

"То есть, несмотря на мобилизацию, у России не так уж много сил и средств... На мой взгляд как военного, у России пока нет возможности наступать на два фронта... Если у них будет успех на востоке, тогда возможно наступление по другим направлениям, в том числе и с севера. Чтобы вести наступательные действия еще где-то, им нужно создать соответствующие группировки сил и средств", – отметил он.

Сейчас, по словам Павлюка, россияне используют Беларусь как базу для подготовки новых частей.

"На киевском направлении на данный момент мы не видим группировки, которая могла бы угрожать наступлением... Одно из подразделений россиян, которое там было сформировано, перемещено обратно на территорию РФ, рядом с Луганской областью. Вероятно, оно будет применяться именно там. В Беларуси также происходит создание новых российских подразделений. Однако пока все боевые части россиян уходят на восток", – рассказал генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что подразделения группировки обороны Киева системно работают над тем, чтобы в случае повторного вторжения "дальше границы враг не прошел".