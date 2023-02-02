У России пока нет возможности наступать на двух фронтах – командующий обороной Киева генерал Павлюк

Он отметил, что украинские военные не исключают возможности повторного наступления оккупантов из Беларуси, но не считают его вероятным в ближайшем будущем.
"Основная задача агрессора – захватить и сменить власть в Украине. Пока она не будет выполнена, Россия не сможет полностью контролировать Украину. Поэтому это направление мы не исключаем из перечня угрожающих", – сказал Павлюк.
Однако, подчеркнул он, если бы у россиян была реальная возможность вести наступление на нескольких фронтах, "они не отходили бы с севера еще в марте, не убегали бы из Херсона и не были бы выбиты из Харьковской области".
По словам Павлюка, многое зависит от того, настолько устойчивой будет оборона Украины на востоке и насколько значительные потери украинцы нанесут противнику.
"То есть, несмотря на мобилизацию, у России не так уж много сил и средств... На мой взгляд как военного, у России пока нет возможности наступать на два фронта... Если у них будет успех на востоке, тогда возможно наступление по другим направлениям, в том числе и с севера. Чтобы вести наступательные действия еще где-то, им нужно создать соответствующие группировки сил и средств", – отметил он.
Сейчас, по словам Павлюка, россияне используют Беларусь как базу для подготовки новых частей.
"На киевском направлении на данный момент мы не видим группировки, которая могла бы угрожать наступлением... Одно из подразделений россиян, которое там было сформировано, перемещено обратно на территорию РФ, рядом с Луганской областью. Вероятно, оно будет применяться именно там. В Беларуси также происходит создание новых российских подразделений. Однако пока все боевые части россиян уходят на восток", – рассказал генерал-лейтенант.
Он подчеркнул, что подразделения группировки обороны Киева системно работают над тем, чтобы в случае повторного вторжения "дальше границы враг не прошел".
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.