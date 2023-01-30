Военные учения в Беларуси проходят на отведенных полигонах, перемещений войск возле украинской границы нет – ГПСУ

По данным Демченко, в Беларуси сейчас около 9 тыс. военнослужащих РФ Фото: mediacenter.org.ua

Демченко отметил, что это направление остается "достаточно напряженным" из-за того, что Беларусь не прекращает поддерживать РФ в войне, предоставляет свою территорию и свое воздушное пространство.

Также там постоянно проходят совместные военные учения российских и белорусских войск, в частности сейчас проходят тренировки авиационной компоненты.

"Однако, к счастью, рядом с нашей границей мы не наблюдаем перемещений ни военной техники, ни личного состава этих подразделений – они преимущественно находятся на тех военных полигонах, которые "любезно" предоставляет Беларусь", – сказал спикер.

По его информации, всего сейчас на территории Беларуси может находиться около 9 тыс. военнослужащих РФ.

"Раньше мы фиксировали несколько большее их количество. Но те подразделения, которые уже прошли обучение, были переведены обратно на территорию РФ, чтобы в дальнейшем перебросить их на направления, где ведутся боевые действия. А на территорию Беларуси зашли новые подразделения – для проведения этих учений и, собственно, подготовки", – пояснил Демченко.