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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военные учения в Беларуси проходят на отведенных полигонах, перемещений войск возле украинской границы нет – ГПСУ

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По данным Демченко, в Беларуси сейчас около 9 тыс. военнослужащих РФ
По данным Демченко, в Беларуси сейчас около 9 тыс. военнослужащих РФ
Фото: mediacenter.org.ua

Ситуацию на границе Украины с Беларусью полностью контролируют украинские пограничники, заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Об этом он сказал в эфире телемарафона, который транслирует канал "Рада".

Демченко отметил, что это направление остается "достаточно напряженным" из-за того, что Беларусь не прекращает поддерживать РФ в войне, предоставляет свою территорию и свое воздушное пространство.

Также там постоянно проходят совместные военные учения российских и белорусских войск, в частности сейчас проходят тренировки авиационной компоненты.

"Однако, к счастью, рядом с нашей границей мы не наблюдаем перемещений ни военной техники, ни личного состава этих подразделений  они преимущественно находятся на тех военных полигонах, которые "любезно" предоставляет Беларусь", – сказал спикер. 

По его информации, всего сейчас на территории Беларуси может находиться около 9 тыс. военнослужащих РФ.

"Раньше мы фиксировали несколько большее их количество. Но те подразделения, которые уже прошли обучение, были переведены обратно на территорию РФ, чтобы в дальнейшем перебросить их на направления, где ведутся боевые действия. А на территорию Беларуси зашли новые подразделения – для проведения этих учений и, собственно, подготовки", – пояснил Демченко.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ на 29 декабря, Россия держала у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси находилось до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

В январе 2023 года часть российских войск была переброшена обратно в Россию либо на территорию Украины для участия в военных действиях, сухопутная компонента россиян в Беларуси составляла 5800 военнослужащих, заявили 25 января в ГУР Минобороны.

Теги: Беларусь, Госпогранслужба, пограничники, военные учения, ГПСУ, полигон, война России против Украины, учения, Андрей Демченко
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