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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рустамзаде: Для наступления из Беларуси нужно, чтобы там были войска. А где они? В Беларуси войск нет

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Новое наступление из Беларуси аналитик считает сценарием очень низкой вероятности
Новое наступление из Беларуси аналитик считает сценарием очень низкой вероятности
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Если российские власти решат снова попытаться начать наступление на территорию Украины из Беларуси, понадобится не меньше месяца, чтобы перевести туда группировку хотя бы из 100 тыс. человек, и об этом узнает украинская разведка, отметил азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Чтобы из Беларуси наступать, нужно, чтобы там были войска. А где они? В Беларуси войск нет. Это миф, который в Украине все время вертится, крутится... Кто оттуда будет наступать? Там несчастные мобилизованные – 10–15 человек – на ротационной основе обучаются на полигонах в Беларуси", – сказал Рустамзаде.

Он подчеркнул, что для такого наступления нужен ресурс.

"Вот если сейчас руководство России нажмет на кнопку: "Давайте, начинаем операцию из Беларуси", – я думаю, понадобится месяц-два, чтобы перетащить туда группировку хотя бы из 100 тыс. человек. А разведка же работает. Вы будете знать об этом за месяц, за 15 дней вперед. Нет, на данном этапе – в перспективе месяца... Атаку с северного операционного направления я считаю сценарием очень низкой вероятности. Я почти не рассматриваю даже этот вариант", – сказал аналитик. 

Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ на 29 декабря, Россия держала у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси находилось до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

В январе 2023 года часть российских войск была переброшена обратно в Россию либо на территорию Украины для участия в военных действиях, сухопутный компонент россиян в Беларуси составляет 5800 военнослужащих, заявили 25 января в ГУР Минобороны.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Беларусь, наступление, война России против Украины, Агиль Рустамзаде
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