Рустамзаде: Для наступления из Беларуси нужно, чтобы там были войска. А где они? В Беларуси войск нет

"Чтобы из Беларуси наступать, нужно, чтобы там были войска. А где они? В Беларуси войск нет. Это миф, который в Украине все время вертится, крутится... Кто оттуда будет наступать? Там несчастные мобилизованные – 10–15 человек – на ротационной основе обучаются на полигонах в Беларуси", – сказал Рустамзаде.

Он подчеркнул, что для такого наступления нужен ресурс.

"Вот если сейчас руководство России нажмет на кнопку: "Давайте, начинаем операцию из Беларуси", – я думаю, понадобится месяц-два, чтобы перетащить туда группировку хотя бы из 100 тыс. человек. А разведка же работает. Вы будете знать об этом за месяц, за 15 дней вперед. Нет, на данном этапе – в перспективе месяца... Атаку с северного операционного направления я считаю сценарием очень низкой вероятности. Я почти не рассматриваю даже этот вариант", – сказал аналитик.

Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube