Боеспособность военных сил России будет ограничена, несмотря на учения в Беларуси – британская разведка

Вторая ГМРД входит в состав первой гвардейской танковой армии, она понесла большие потери на начальном этапе полномасштабной войны, отмечается в сообщении.

По данным разведки, в настоящее время это в основном мобилизованный персонал, эксплуатирующий старое оборудование, снятое с хранения. Его боевая эффективность, вероятно, будет ограничена, несмотря на несколько недель проведенных учений.

"Существует реальная вероятность того, что другие российские подразделения ротируются в Беларуси для аналогичной подготовки и что Россия будет продолжать использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений для сохранения своих сил в Украине", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 January 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/nfcCV7CXk6 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 26, 2023