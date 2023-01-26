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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боеспособность военных сил России будет ограничена, несмотря на учения в Беларуси – британская разведка

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В разведке Великобритании оценили эффективность российских вооруженных сил
В разведке Великобритании оценили эффективность российских вооруженных сил
EPA

По данным британской разведки, Россия завершила обучение второй гвардейской мотострелковой дивизии в Беларуси, которая проводила обучение с осени 2022 года. Большая ее часть переброшена обратно в Россию, прежде чем почти наверняка будет повторно задействована в операциях в Украине, сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter 26 января.

Вторая ГМРД входит в состав первой гвардейской танковой армии, она понесла большие потери на начальном этапе полномасштабной войны, отмечается в сообщении.

По данным разведки, в настоящее время это в основном мобилизованный персонал, эксплуатирующий старое оборудование, снятое с хранения. Его боевая эффективность, вероятно, будет ограничена, несмотря на несколько недель проведенных учений.

"Существует реальная вероятность того, что другие российские подразделения ротируются в Беларуси для аналогичной подготовки и что Россия будет продолжать использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений для сохранения своих сил в Украине", – говорится в сообщении.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

На территории Беларуси с 16 января по 1 февраля проходят летно-тактические учения белорусской и российской армий, а также воздушно-космических сил России. Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщал 25 января, что в настоящее время там не наблюдается опасной для Украины активности.

Теги: Россия, Беларусь, Великобритания, разведка, военные учения, армия РФ, война России против Украины, российские военные
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