Боеспособность военных сил России будет ограничена, несмотря на учения в Беларуси – британская разведка

Вторая ГМРД входит в состав первой гвардейской танковой армии, она понесла большие потери на начальном этапе полномасштабной войны, отмечается в сообщении.
По данным разведки, в настоящее время это в основном мобилизованный персонал, эксплуатирующий старое оборудование, снятое с хранения. Его боевая эффективность, вероятно, будет ограничена, несмотря на несколько недель проведенных учений.
"Существует реальная вероятность того, что другие российские подразделения ротируются в Беларуси для аналогичной подготовки и что Россия будет продолжать использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений для сохранения своих сил в Украине", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 January 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 26, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/nfcCV7CXk6
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
На территории Беларуси с 16 января по 1 февраля проходят летно-тактические учения белорусской и российской армий, а также воздушно-космических сил России. Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщал 25 января, что в настоящее время там не наблюдается опасной для Украины активности.