ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

У Украины будет минимум две недели на подготовку к вторжению со стороны Беларуси – глава ГПСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Опасности нападения со стороны Беларуси на данный момент нет, заверили в Госпогранслужбе
Опасности нападения со стороны Беларуси на данный момент нет, заверили в Госпогранслужбе
Фото: dpsu.gov.ua

С момента формирования наступательной группировки в Беларуси до ее возможного вторжения в Украину пройдет достаточно времени для подготовки украинских сил обороны. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Он напомнил, что с 16 января на территории Беларуси проводятся учения авиационной компоненты российских и белорусских войск, но в настоящее время не наблюдается опасной для Украины активности.

"В Беларуси противник на данный момент не создал ни одной наступательной группировки, мы не видим никаких реальных угроз для Украины с территории Республики Беларусь", – сказал он.

По словам Дейнеко, там находятся от 6 тыс. до 9–10 тыс. российских военных, наблюдаются перемещения подразделений – часть возвращается в РФ после учений, другая часть переводится им на замену.

"Мы всю ситуацию наблюдаем, видим, готовы к любому развитию событий", – сказал он.

Глава ГПСУ отметил, что у Украины будет как минимум две недели для подготовки от момента возможного формирования группировки в Беларуси до ее вторжения.

"Наша разведка работает очень хорошо, стабильно. Никаких планов врага от наших разведчиков скрыть нельзя, я могу в этом заверить однозначно", – сказал он.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Теги: Беларусь, нападение, пограничники, военные учения, ГПСУ, война России против Украины, Сергей Дейнеко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео
  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати
Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати
Галина ГРИШИНА
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников
Галина ГРИШИНА
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассекретила свой рост и вес
Квиткова рассекретила свой рост и вес
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Галина ГРИШИНА
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Виктория ВОРОНИНА
Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил
Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала лицо на максимальном приближении
Дорофеева показала лицо на максимальном приближении
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (309803)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (271488)
3
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (100763)
4
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (69804)
5
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (66097)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (47509)
7
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (41003)
8
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (34280)
 
 
 
 