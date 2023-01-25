У Украины будет минимум две недели на подготовку к вторжению со стороны Беларуси – глава ГПСУ

Он напомнил, что с 16 января на территории Беларуси проводятся учения авиационной компоненты российских и белорусских войск, но в настоящее время не наблюдается опасной для Украины активности.
"В Беларуси противник на данный момент не создал ни одной наступательной группировки, мы не видим никаких реальных угроз для Украины с территории Республики Беларусь", – сказал он.
По словам Дейнеко, там находятся от 6 тыс. до 9–10 тыс. российских военных, наблюдаются перемещения подразделений – часть возвращается в РФ после учений, другая часть переводится им на замену.
"Мы всю ситуацию наблюдаем, видим, готовы к любому развитию событий", – сказал он.
Глава ГПСУ отметил, что у Украины будет как минимум две недели для подготовки от момента возможного формирования группировки в Беларуси до ее вторжения.
"Наша разведка работает очень хорошо, стабильно. Никаких планов врага от наших разведчиков скрыть нельзя, я могу в этом заверить однозначно", – сказал он.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.