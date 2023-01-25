У Украины будет минимум две недели на подготовку к вторжению со стороны Беларуси – глава ГПСУ

Опасности нападения со стороны Беларуси на данный момент нет, заверили в Госпогранслужбе Фото: dpsu.gov.ua

Он напомнил, что с 16 января на территории Беларуси проводятся учения авиационной компоненты российских и белорусских войск, но в настоящее время не наблюдается опасной для Украины активности.

"В Беларуси противник на данный момент не создал ни одной наступательной группировки, мы не видим никаких реальных угроз для Украины с территории Республики Беларусь", – сказал он.

По словам Дейнеко, там находятся от 6 тыс. до 9–10 тыс. российских военных, наблюдаются перемещения подразделений – часть возвращается в РФ после учений, другая часть переводится им на замену.

"Мы всю ситуацию наблюдаем, видим, готовы к любому развитию событий", – сказал он.

Глава ГПСУ отметил, что у Украины будет как минимум две недели для подготовки от момента возможного формирования группировки в Беларуси до ее вторжения.

"Наша разведка работает очень хорошо, стабильно. Никаких планов врага от наших разведчиков скрыть нельзя, я могу в этом заверить однозначно", – сказал он.