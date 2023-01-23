ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военные усиливают оборону Киева: оборудуют заграждения и укрытия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Укрытия для защиты личного состава устанавливают ниже уровня поверхности грунта
Укрытия для защиты личного состава устанавливают ниже уровня поверхности грунта
Фото: Олександр Павлюк / Сухопутні війська / Telegram

Подразделения группировки сил и средств обороны Киева обустраивают инженерные сооружения на рубежах обороны Киева и Киевской области. Об этом сообщил начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк 23 января в Telegram.

В частности, устанавливают фортификационные сооружения на опорных пунктах. Также обустраивают огневые сооружения на возможных путях продвижения противника и укрытия для защиты личного состава.

"Для этого используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности грунта – с целью максимального сохранения жизни военнослужащих. После дальнейшего обустройства сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов", – сообщил Павлюк.

Инженерные работы ведутся во взаимодействии с Киевской областной военной администрацией, отметил Павлюк.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Павлюк заявлял 5 января, что силы обороны Украины готовы остановить российские оккупационные войска на границе с Беларусью в случае их повторной попытки наступления на Киев.

10 января начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил, что вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км.

Теги: Киев, Украина, военные, оборона, российская агрессия, война России против Украины, войска, Александр Павлюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
Plus size модель Грэм в боди сделала селфи во время совместной тренировки с мужем. В сети обсуждают выражение его лица
Plus size модель Грэм в боди сделала селфи во время совместной тренировки с мужем. В сети обсуждают выражение его лица
21-летняя парамедик Пташка с "Азовстали": Я уже ни семьи, ни детей не хочу. Так уже сложилось
21-летняя парамедик Пташка с "Азовстали": Я уже ни семьи, ни детей не хочу. Так уже сложилось
Сопонару обнародовала фото в свитере, без брюк или юбки, показав ноги и ступни крупным планом
Сопонару обнародовала фото в свитере, без брюк или юбки, показав ноги и ступни крупным планом
Каменских показала, как молится ночью
Каменских показала, как молится ночью
"Муж еще пожалеет", "Решила показать, кого он потерял". 24-летняя Квиткова после расставания с 35-летним мужем снялась в платье без белья
"Муж еще пожалеет", "Решила показать, кого он потерял". 24-летняя Квиткова после расставания с 35-летним мужем снялась в платье без белья
"Укрзалізниця" подарила Джонсону фирменную шапку – сине-белую с желтым помпоном. Фото
"Укрзалізниця" подарила Джонсону фирменную шапку – сине-белую с желтым помпоном. Фото
Шоптенко показала, как проходили съемки вальса в Киеве для индийского блокбастера "Вставай. Рычи. Протестуй". Видео
Шоптенко показала, как проходили съемки вальса в Киеве для индийского блокбастера "Вставай. Рычи. Протестуй". Видео
  "Получаются вкусные, мягкие, влажные". Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире
  "Получаются вкусные, мягкие, влажные". Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире
Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео
Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео
Избранница Топольского заявила, что он хотел от нее ухаживаний и требовал подарков. Герой "Холостяка" отреагировал
Избранница Топольского заявила, что он хотел от нее ухаживаний и требовал подарков. Герой "Холостяка" отреагировал
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (38390)
2
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление (37501)
3
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (28601)
4
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией (26282)
5
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (25888)
6
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (25483)
7
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (19719)
8
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (19046)
 
 
 
 