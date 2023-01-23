Военные усиливают оборону Киева: оборудуют заграждения и укрытия

В частности, устанавливают фортификационные сооружения на опорных пунктах. Также обустраивают огневые сооружения на возможных путях продвижения противника и укрытия для защиты личного состава.

"Для этого используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности грунта – с целью максимального сохранения жизни военнослужащих. После дальнейшего обустройства сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов", – сообщил Павлюк.

Инженерные работы ведутся во взаимодействии с Киевской областной военной администрацией, отметил Павлюк.