Военные усиливают оборону Киева: оборудуют заграждения и укрытия

В частности, устанавливают фортификационные сооружения на опорных пунктах. Также обустраивают огневые сооружения на возможных путях продвижения противника и укрытия для защиты личного состава.
"Для этого используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности грунта – с целью максимального сохранения жизни военнослужащих. После дальнейшего обустройства сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов", – сообщил Павлюк.
Инженерные работы ведутся во взаимодействии с Киевской областной военной администрацией, отметил Павлюк.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
Павлюк заявлял 5 января, что силы обороны Украины готовы остановить российские оккупационные войска на границе с Беларусью в случае их повторной попытки наступления на Киев.
10 января начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил, что вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км.