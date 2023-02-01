Оккупанты переоценивают свои военные возможности для продвижения на Донбассе – Институт исследования войны

По данным аналитиков, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин не основывается на реальных событиях, когда много говорит о продвижении сил РФ на Донбассе и, в частности, о перспективах захвата россиянами Бахмута, который откроет им путь на Краматорск и Славянск в 40 км к северо-западу.

"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее утверждал, что средняя скорость продвижения россиян вокруг Бахмута составляла около 100 метров в сутки, и российским войскам понадобилось восемь месяцев, чтобы продвинуться из оккупированной Попасной Луганской области и Светлодарска до нынешних позиций в районе Бахмута (расстояние 25 км и 22 км соответственно)", – говорится в сообщении ISW.

Военные эксперты отмечают, что оккупанты так и не смогли захватить Марьинку, хотя министерство обороны РФ давно "отчиталось" о ее взятии. Кроме того, Пушилин анонсировал быстрое взятие Авдеевки – одного из самых укрепленных населенных пунктов на Донбасе, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины.

"Ожидания Пушилина по поводу гипотетического захвата Бахмута дополнительно демонстрируют, что россияне продолжают сталкиваться с проблемами в точной оценке соотношения времени и пространства с учетом своего военного потенциала", – пишут в отчете аналитики.

В ISW не прогнозируют падения Бахмута и считают чрезвычайно маловероятным, что россияне смогут его внезапно окружить.