Оккупанты переоценивают свои военные возможности для продвижения на Донбассе – Институт исследования войны

По данным аналитиков, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин не основывается на реальных событиях, когда много говорит о продвижении сил РФ на Донбассе и, в частности, о перспективах захвата россиянами Бахмута, который откроет им путь на Краматорск и Славянск в 40 км к северо-западу.
"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее утверждал, что средняя скорость продвижения россиян вокруг Бахмута составляла около 100 метров в сутки, и российским войскам понадобилось восемь месяцев, чтобы продвинуться из оккупированной Попасной Луганской области и Светлодарска до нынешних позиций в районе Бахмута (расстояние 25 км и 22 км соответственно)", – говорится в сообщении ISW.
Военные эксперты отмечают, что оккупанты так и не смогли захватить Марьинку, хотя министерство обороны РФ давно "отчиталось" о ее взятии. Кроме того, Пушилин анонсировал быстрое взятие Авдеевки – одного из самых укрепленных населенных пунктов на Донбасе, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины.
"Ожидания Пушилина по поводу гипотетического захвата Бахмута дополнительно демонстрируют, что россияне продолжают сталкиваться с проблемами в точной оценке соотношения времени и пространства с учетом своего военного потенциала", – пишут в отчете аналитики.В ISW не прогнозируют падения Бахмута и считают чрезвычайно маловероятным, что россияне смогут его внезапно окружить.
По данным Генерального штаба ВСУ, самые интенсивные бои с россиянами идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что захватчики не просто штурмуют позиции ВСУ, а уничтожают эти города.
В попытках штурмовать Бахмут российские оккупанты теряют до батальона живой силы в день, заявил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 26 января. За два месяца попыток прорвать украинскую оборону на этом направлении "потери противника соразмерны двум чеченским войнам", добавил он.
Вблизи Бахмута за последние сутки произошло 42 боевых столкновения между украинскими войсками и российскими оккупантами, сообщил Череватый 31 января.