В результате российского обстрела Бахмута погиб ребенок и мужчина, еще пятеро гражданских ранены – прокуратура

Бахмут превращен "в сплошные руины", говорят в ОВА Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"По данным следствия, 31 января 2023 года вооруженные силы РФ из ствольной артиллерии обстреляли жилмассив в городе Бахмут. В результате обстрела погибли мужчина и 12-летний мальчик", – говорится в сообщении ведомства.

По данным главы ОВА Павла Кириленко, известно еще о четырех раненых гражданских. По информации прокуратуры, ранения разной степени тяжести получили пятеро горожан. Точное количество пострадавших уточняется.

По данным полиции Донецкой области, погибли 12-летний мальчик и 70-летний мужчина. Пострадавшие – 16-летний подросток, две женщины в возрасте 47-ми и 61-го года и двое мужчин 34-х и 66-ти лет. Все доставлены в больницу.

Из-за обстрела повреждены здания магазинов и аптек, другие сооружения, добавили в прокуратуре.

Открыто досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"В сплошные руины превратили российские оккупанты когда-то уютный город Бахмут. Уже несколько месяцев подряд оккупанты методично и целеустремленно лупят по Бахмуту, убивают его жителей. Сегодняшний день, к сожалению, не исключение", – написал Кириленко.

Он уточнил, что очередной артобстрел произошел несколько часов назад, и опубликовал фото из города.