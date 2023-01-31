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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российского обстрела Бахмута погиб ребенок и мужчина, еще пятеро гражданских ранены – прокуратура

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Бахмут превращен "в сплошные руины", говорят в ОВА
Бахмут превращен "в сплошные руины", говорят в ОВА
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате очередного артиллерийского обстрела россиянами Бахмута Донецкой области погиб 12-летний мальчик и мужчина, еще пятеро гражданских получили ранения. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 31 января 2023 года вооруженные силы РФ из ствольной артиллерии обстреляли жилмассив в городе Бахмут. В результате обстрела погибли мужчина и 12-летний мальчик", – говорится в сообщении ведомства.

По данным главы ОВА Павла Кириленко, известно еще о четырех раненых гражданских. По информации прокуратуры, ранения разной степени тяжести получили пятеро горожан.  Точное количество пострадавших уточняется.

По данным полиции Донецкой области, погибли 12-летний мальчик и 70-летний мужчина. Пострадавшие – 16-летний подросток, две женщины в возрасте 47-ми и 61-го года и двое мужчин 34-х и 66-ти лет. Все доставлены в больницу.

Из-за обстрела повреждены здания магазинов и аптек, другие сооружения, добавили в прокуратуре.

Открыто досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"В сплошные руины превратили российские оккупанты когда-то уютный город Бахмут. Уже несколько месяцев подряд оккупанты методично и целеустремленно лупят по Бахмуту, убивают его жителей. Сегодняшний день, к сожалению, не исключение", – написал Кириленко.

Он уточнил, что очередной артобстрел произошел несколько часов назад, и опубликовал фото из города. 

Контекст:

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что захватчики не просто штурмуют позиции ВСУ, а уничтожают эти города.

Вблизи Бахмута за последние сутки произошло 42 боевых столкновения между украинскими войсками и российскими оккупантами, сообщил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 31 января

Теги: Донецкая область, раненые, артиллерия, дети, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко, Офис генпрокурора
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