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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов 30 января были ранены трое мирных жителей Донецкой области – ОВА

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Оккупанты 30 января продолжили обстреливать Донецкую область
Оккупанты 30 января продолжили обстреливать Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате российских обстрелов Донецкой области за сутки 30 января были ранены трое мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram 31 января.

Оккупанты обстреливали Угледарскую общину.

"Четыре обстрела в Новоукраинке, интенсивный огонь в Угледаре. Информация о пострадавших не поступала", – написал он.

Также на донецком направлении оккупанты обстреливали Курахово, ранен один человек. В городе повреждены две многоэтажки и три частных дома. 

Ночью и утром оккупанты обстреливали Авдеевку, пострадавших нет.

"На горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Иванополью Константиновской общины – повреждены три частных дома. Еще два дома повреждены в окрестностях Часового Яра. В Соледарской общине напряженная ситуация: поврежден один дом в Васюковке и несколько домов в Парасковеевке. В Торецке россияне попали в здание шахты, без пострадавших", – заявил он.

Кириленко уточнил, что оккупанты ранили троих мирных жителей в Курахово, Константиновке и Бахмуте.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1335 мирных жителей, еще 2933 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий. Сейчас самые интенсивные бои идут, в частности, в районе Бахмута и Угледара.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Константиновка, Авдеевка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко
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