В результате российских обстрелов 30 января были ранены трое мирных жителей Донецкой области – ОВА

Оккупанты обстреливали Угледарскую общину.

"Четыре обстрела в Новоукраинке, интенсивный огонь в Угледаре. Информация о пострадавших не поступала", – написал он.

Также на донецком направлении оккупанты обстреливали Курахово, ранен один человек. В городе повреждены две многоэтажки и три частных дома.

Ночью и утром оккупанты обстреливали Авдеевку, пострадавших нет.

"На горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Иванополью Константиновской общины – повреждены три частных дома. Еще два дома повреждены в окрестностях Часового Яра. В Соледарской общине напряженная ситуация: поврежден один дом в Васюковке и несколько домов в Парасковеевке. В Торецке россияне попали в здание шахты, без пострадавших", – заявил он.

Кириленко уточнил, что оккупанты ранили троих мирных жителей в Курахово, Константиновке и Бахмуте.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1335 мирных жителей, еще 2933 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.