В результате российских обстрелов 30 января были ранены трое мирных жителей Донецкой области – ОВА

Оккупанты обстреливали Угледарскую общину.
"Четыре обстрела в Новоукраинке, интенсивный огонь в Угледаре. Информация о пострадавших не поступала", – написал он.
Также на донецком направлении оккупанты обстреливали Курахово, ранен один человек. В городе повреждены две многоэтажки и три частных дома.
Ночью и утром оккупанты обстреливали Авдеевку, пострадавших нет.
"На горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Иванополью Константиновской общины – повреждены три частных дома. Еще два дома повреждены в окрестностях Часового Яра. В Соледарской общине напряженная ситуация: поврежден один дом в Васюковке и несколько домов в Парасковеевке. В Торецке россияне попали в здание шахты, без пострадавших", – заявил он.
Кириленко уточнил, что оккупанты ранили троих мирных жителей в Курахово, Константиновке и Бахмуте.
Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1335 мирных жителей, еще 2933 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий. Сейчас самые интенсивные бои идут, в частности, в районе Бахмута и Угледара.