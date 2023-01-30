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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли жилой квартал в Курахово Донецкой области, ранен один человек – ОВА

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Курахово "почти каждый день" страдает от обстрелов со стороны российских оккупантов, отметили в ОВА
Курахово "почти каждый день" страдает от обстрелов со стороны российских оккупантов, отметили в ОВА
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска днем 30 января в очередной раз обстреляли Курахово Донецкой области.

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Курахово снова под обстрелом – ранен один человек. Сегодня днем россияне попали в жилой квартал – повреждены пятиэтажка, двухэтажка и три частных дома", – написал руководитель Донецкой ОВА.

По словам Кириленко, Курахово "почти каждый день страдает от вражеских обстрелов".

"Россияне целенаправленно уничтожают город и убивают гражданских. За каждое свое преступление они непременно понесут справедливую кару", – отметил глава ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02Dhc2GKaK1RRMy5YFMrSVskWqefx253wgdJEU45F8LKuxXTAkPsASMhQHo6CVrCbUl

Утром Кириленко сообщал в Facebook, что оккупанты пять раз за сутки обстреляли Курахово.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий. Сейчас самые интенсивные бои идут, в частности, в районе Бахмута и Угледара.

За сутки с 28-го на 29 января Курахово подверглось четырем артобстрелам со стороны российских оккупантов – повреждены семь многоэтажек и 10 частных домов, здания двух медицинских учреждений, рассказали в ОВА.

Теги: Россия, Донецкая область, Донецкая ОГА, раненые, Курахово, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Павел Кириленко, российские оккупанты
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