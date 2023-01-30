Российские войска обстреляли жилой квартал в Курахово Донецкой области, ранен один человек – ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Курахово снова под обстрелом – ранен один человек. Сегодня днем россияне попали в жилой квартал – повреждены пятиэтажка, двухэтажка и три частных дома", – написал руководитель Донецкой ОВА.
По словам Кириленко, Курахово "почти каждый день страдает от вражеских обстрелов".
"Россияне целенаправленно уничтожают город и убивают гражданских. За каждое свое преступление они непременно понесут справедливую кару", – отметил глава ОВА.
Утром Кириленко сообщал в Facebook, что оккупанты пять раз за сутки обстреляли Курахово.
В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий. Сейчас самые интенсивные бои идут, в частности, в районе Бахмута и Угледара.
За сутки с 28-го на 29 января Курахово подверглось четырем артобстрелам со стороны российских оккупантов – повреждены семь многоэтажек и 10 частных домов, здания двух медицинских учреждений, рассказали в ОВА.