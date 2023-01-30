Российские войска обстреляли жилой квартал в Курахово Донецкой области, ранен один человек – ОВА

Курахово "почти каждый день" страдает от обстрелов со стороны российских оккупантов, отметили в ОВА Фото: Павло Кириленко / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Курахово снова под обстрелом – ранен один человек. Сегодня днем россияне попали в жилой квартал – повреждены пятиэтажка, двухэтажка и три частных дома", – написал руководитель Донецкой ОВА.

По словам Кириленко, Курахово "почти каждый день страдает от вражеских обстрелов".

"Россияне целенаправленно уничтожают город и убивают гражданских. За каждое свое преступление они непременно понесут справедливую кару", – отметил глава ОВА.

Утром Кириленко сообщал в Facebook, что оккупанты пять раз за сутки обстреляли Курахово.