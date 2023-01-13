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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Курахово, один человек ранен

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Оккупанты продолжают обстреливать города в Донецкой области
Оккупанты продолжают обстреливать города в Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Один человек ранен в результате массированного обстрела Курахово Донецкой области 13 января. В городе повреждены по меньшей мере восемь частных домов и четыре многоэтажки, сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Один из снарядов попал на территорию коммунального предприятия, говорится в сообщении.

"Курахово уже несколько недель остается одним из тех городов, которые больше всего страдают от российских оккупантов. Все российские преступления тщательно документируем. За все будут отвечать!" – отметил глава ОВА.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны Украины, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

Оккупанты 10–11 января заявляли, что захватили Соледар, но ВСУ опровергли это, бои за город продолжаются, РФ несет при этом большие потери, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 11 января.

12 января в ОВА заявили, что в Донецкой области продолжаются обстрелы мирных городов и сел по всей линии фронта.

Теги: Донецкая область, Курахово, Павел Кириленко
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