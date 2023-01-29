Курахово подверглось четырем артобстрелам, погибли люди в Константиновке, Парасковеевке и Бахмуте – ОВА

"В результате вчерашнего удара по Константиновке погибли три человека, ранены 14. Повреждены семь многоэтажек, семь гаражей и гостиница", – написал он.

Один человек убит и один ранен в Бахмуте; повреждена многоэтажка. Еще один человек погиб в Парасковеевке. Повреждены частные дома в Торецке и девятиэтажка в Нью-Йорке.

Под периодическими обстрелами – окрестности Часовоярской общины, а в самом Часовом Яру вчера было ранено два человека, добавил Кириленко.

Курахово подверглись четырем артобстрелам – повреждены семь многоэтажек и 10 частных домов, здания двух медицинских учреждений. Также россияне нанесли ракетный удар по Константинопольскому, попали в сельхозпредприятие. В Авдеевке ночью шли хаотические обстрелы, информация о пострадавших не поступала.

Также под российским огнем остаются Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Богоявленка, Звановка, Переездное, Северск, Серебрянка. Там обошлось без жертв.