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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Курахово подверглось четырем артобстрелам, погибли люди в Константиновке, Парасковеевке и Бахмуте – ОВА

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Донецкая область находится под непрерывными обстрелами россиян
Донецкая область находится под непрерывными обстрелами россиян
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате российских обстрелов 28 и 29 января погибли по меньшей мере пять жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в утренней сводке об оперативной ситуации в области.

"В результате вчерашнего удара по Константиновке погибли три человека, ранены 14. Повреждены семь многоэтажек, семь гаражей и гостиница", – написал он.

Один человек убит и один ранен в Бахмуте; повреждена многоэтажка. Еще один человек погиб в Парасковеевке. Повреждены частные дома в Торецке и девятиэтажка в Нью-Йорке.

Под периодическими обстрелами – окрестности Часовоярской общины, а в самом Часовом Яру вчера было ранено два человека, добавил Кириленко. 

Курахово подверглись четырем артобстрелам – повреждены семь многоэтажек и 10 частных домов, здания двух медицинских учреждений. Также россияне нанесли ракетный удар по Константинопольскому, попали в сельхозпредприятие. В Авдеевке ночью шли хаотические обстрелы, информация о пострадавших не поступала.

Также под российским огнем остаются Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Богоявленка, Звановка, Переездное, Северск, Серебрянка. Там обошлось без жертв. 

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий

Сейчас самые интенсивные бои идут, в частности в районе Бахмута и Угледара.

Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.

Теги: Донецкая область, раненые, Авдеевка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, погибшие, Павел Кириленко
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