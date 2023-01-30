Обстрелы Донецкой области. Оккупанты повредили жилые дома, погиб один мирный житель

По его словам, на волновахском направлении под обстрелы противника попали Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. Обошлось без пострадавших.
На донецком направлении оккупанты пять раз обстреляли Курахово. Там повреждены пять частных домов. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке и Марьинской общине – без жертв.
"На горловском направлении один человек ранен в Часовом Яру – россияне попали рядом с детсадом и на территорию предприятия. Также накануне утром россияне обстреляли промзону в Константиновке. В Соледарской общине повреждены два дома в Васюковке и несколько домов в Парасковеевке – информация о пострадавших не поступала", – отметил Кириленко.
На лисичанском направлении зафиксировано два прилета по Торскому Лиманской общины, под огнем противника также оказались окрестности Северской и Звановской общин. Там обошлось без жертв.
"Всего за сутки россияне убили одного жителя Донецкой области, ранили еще одного", – подчеркнул глава ОВА.
В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.
Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.