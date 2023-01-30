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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Оккупанты повредили жилые дома, погиб один мирный житель

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Оккупанты ежедневно атакуют населенные пункты Донецкой области
Оккупанты ежедневно атакуют населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом 30 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, на волновахском направлении под обстрелы противника попали Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. Обошлось без пострадавших.

На донецком направлении оккупанты пять раз обстреляли Курахово. Там повреждены пять частных домов. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке и Марьинской общине – без жертв.

"На горловском направлении один человек ранен в Часовом Яру – россияне попали рядом с детсадом и на территорию предприятия. Также накануне утром россияне обстреляли промзону в Константиновке. В Соледарской общине повреждены два дома в Васюковке и несколько домов в Парасковеевке – информация о пострадавших не поступала", – отметил Кириленко.

На лисичанском направлении зафиксировано два прилета по Торскому Лиманской общины, под огнем противника также оказались окрестности Северской и Звановской общин. Там обошлось без жертв.

"Всего за сутки россияне убили одного жителя Донецкой области, ранили еще одного", – подчеркнул глава ОВА.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Авдеевка, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, пострадавшие, Павел Кириленко, российские оккупанты
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