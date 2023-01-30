Обстрелы Донецкой области. Оккупанты повредили жилые дома, погиб один мирный житель

По его словам, на волновахском направлении под обстрелы противника попали Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. Обошлось без пострадавших.

На донецком направлении оккупанты пять раз обстреляли Курахово. Там повреждены пять частных домов. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке и Марьинской общине – без жертв.

"На горловском направлении один человек ранен в Часовом Яру – россияне попали рядом с детсадом и на территорию предприятия. Также накануне утром россияне обстреляли промзону в Константиновке. В Соледарской общине повреждены два дома в Васюковке и несколько домов в Парасковеевке – информация о пострадавших не поступала", – отметил Кириленко.

На лисичанском направлении зафиксировано два прилета по Торскому Лиманской общины, под огнем противника также оказались окрестности Северской и Звановской общин. Там обошлось без жертв.

"Всего за сутки россияне убили одного жителя Донецкой области, ранили еще одного", – подчеркнул глава ОВА.