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Почти 4 тыс. продуктовых наборов поступили в Белозерское Донецкой области от Фонда Рината Ахметова

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С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 157 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона
С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 157 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона
Фото: Фонд Ріната Ахметова / Facebook

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставили гуманитарную помощь – почти 4 тысячи продуктовых наборов – в город Белозерское Донецкой области. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе организации.

Сейчас треть жителей общины – это пенсионеры и вынужденные переселенцы, отметили в Фонде.

"Из-за войны у наших людей сложилась тяжелая жизненная ситуация, поэтому мы решили обратиться в Фонд Рината Ахметова за помощью. Благодарим их за поддержку", – рассказал говорит первый заместитель Белозерского городского головы Николай Прокофьев.

С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 157 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. Всего для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Донецкая область, СКМ, продукты, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова, пенсионеры
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