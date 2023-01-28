Почти 4 тыс. продуктовых наборов поступили в Белозерское Донецкой области от Фонда Рината Ахметова

С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 157 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона Фото: Фонд Ріната Ахметова / Facebook

Сейчас треть жителей общины – это пенсионеры и вынужденные переселенцы, отметили в Фонде.

"Из-за войны у наших людей сложилась тяжелая жизненная ситуация, поэтому мы решили обратиться в Фонд Рината Ахметова за помощью. Благодарим их за поддержку", – рассказал говорит первый заместитель Белозерского городского головы Николай Прокофьев.

С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 157 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. Всего для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.