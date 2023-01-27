28 украинцев проходят процедуру протезирования от проекта "Спасаем жизнь"

Чтобы стать участником благотворительной инициативы по протезированию, нужно позвонить на горячую линию гуманитарного проекта "Спасаем жизнь": 0 800 600 014.

"Для того чтобы как можно больше украинцев смогли получить качественные услуги по протезированию, гуманитарный проект "Спасаем жизнь" подписал меморандум о сотрудничестве с проектом поддержки протезирования в Украине Protez Hub. Он работает в Украине с 2015 года, привлекая специалистов из США, Великобритании, Канады, Австралии и стран Европы в партнерстве с международными и украинскими фондами, компаниями, предприятиями", – сказано в сообщении.

В настоящее время помощь получают 28 украинцев, всего в программе реабилитации (протезирование и психологическая помощь) принимают участие уже 168 человек. В обработке также – заявки от более чем полусотни человек. Инициатива включает сотрудников "Метинвеста" и членов их семей, военнослужащих и мирных жителей в регионах присутствия компании.

Один из участников совместной программы протезирования от "Спасаем жизнь" и Protez Hub – 23-летний Николай Бурлака: он потерял руку в результате вражеских обстрелов возле комбината "Азовсталь", где работал слесарем-ремонтником. После ампутации конечности в донецкой больнице и продолжительного плена Николаю удалось вернуться на подконтрольную Украине территорию. Благодаря поддержке "Метинвеста" он уже готовится к протезированию, а перед этим пройдет 18-дневную реабилитацию в Моршине.

Криворожец Дмитрий Кулинич, защищавший Украину на донецком направлении, во время боевых действий получил ранение в ногу, из-за чего пришлось ампутировать правую голень. Дмитрий ждал протезирования по государственной программе четыре месяца. Специалисты "Спасаем жизнь" и Protez Hub сами нашли мужчину и предложили помощь.

Кроме протезирования, проект "Спасаем жизнь" помогает в психологическом восстановлении, обучении и реинтеграции пострадавших от войны женщин и детей. В частности, благодаря реализации программы "Несокрушимая мама" совместно с "Фондом Маша" помощь уже получили 140 женщин и детей.

Также в условиях полномасштабной войны "Спасаем жизнь" обеспечивает украинцев продуктами, средствами гигиены и другими вещами первой необходимости, поддерживает социальные и культурные мероприятия. Всего в рамках проекта помощь от "Метинвеста" и Фонда Рината Ахметова получили около 400 тысяч человек, сообщили в пресс-службе.