ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

28 украинцев проходят процедуру протезирования от проекта "Спасаем жизнь"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Николай Бурлака (справа) потерял руку в результате вражеских обстрелов возле комбината "Азовсталь", где работал слесарем-ремонтником
Николай Бурлака (справа) потерял руку в результате вражеских обстрелов возле комбината "Азовсталь", где работал слесарем-ремонтником

Гуманитарный проект группы "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова "Спасаем жизнь" начал помощь в протезировании и лечении военных и мирных жителей, на разных стадиях процесс проходят 28 пострадавших. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Чтобы стать участником благотворительной инициативы по протезированию, нужно позвонить на горячую линию гуманитарного проекта "Спасаем жизнь": 0 800 600 014.

"Для того чтобы как можно больше украинцев смогли получить качественные услуги по протезированию, гуманитарный проект "Спасаем жизнь" подписал меморандум о сотрудничестве с проектом поддержки протезирования в Украине Protez Hub. Он работает в Украине с 2015 года, привлекая специалистов из США, Великобритании, Канады, Австралии и стран Европы в партнерстве с международными и украинскими фондами, компаниями, предприятиями", – сказано в сообщении.

В настоящее время помощь получают 28 украинцев, всего в программе реабилитации (протезирование и психологическая помощь) принимают участие уже 168 человек. В обработке также – заявки от более чем полусотни человек. Инициатива включает сотрудников "Метинвеста" и членов их семей, военнослужащих и мирных жителей в регионах присутствия компании.

Один из участников совместной программы протезирования от "Спасаем жизнь" и Protez Hub – 23-летний Николай Бурлака: он потерял руку в результате вражеских обстрелов возле комбината "Азовсталь", где работал слесарем-ремонтником. После ампутации конечности в донецкой больнице и продолжительного плена Николаю удалось вернуться на подконтрольную Украине территорию. Благодаря поддержке "Метинвеста" он уже готовится к протезированию, а перед этим пройдет 18-дневную реабилитацию в Моршине.

Криворожец Дмитрий Кулинич, защищавший Украину на донецком направлении, во время боевых действий получил ранение в ногу, из-за чего пришлось ампутировать правую голень. Дмитрий ждал протезирования по государственной программе четыре месяца. Специалисты "Спасаем жизнь" и Protez Hub сами нашли мужчину и предложили помощь.

Кроме протезирования, проект "Спасаем жизнь" помогает в психологическом восстановлении, обучении и реинтеграции пострадавших от войны женщин и детей. В частности, благодаря реализации программы "Несокрушимая мама" совместно с "Фондом Маша" помощь уже получили 140 женщин и детей.

Также в условиях полномасштабной войны "Спасаем жизнь" обеспечивает украинцев продуктами, средствами гигиены и другими вещами первой необходимости, поддерживает социальные и культурные мероприятия. Всего в рамках проекта помощь от "Метинвеста" и Фонда Рината Ахметова получили около 400 тысяч человек, сообщили в пресс-службе.

Теги: военные, помощь, протезы, реабилитация, лечение, пострадавшие, ранение, психолог
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе
Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе
Галина ГРИШИНА
"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Галина ГРИШИНА
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Галина ГРИШИНА
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Галина ГРИШИНА
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
Галина ГРИШИНА
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Галина ГРИШИНА
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (91068)
2
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (57345)
3
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (50236)
4
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (28523)
5
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (26617)
6
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель (24390)
7
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт (20155)
8
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео (19905)
 
 
 
 