После трансфера Мудрика в "Челси" Ахметов объявил о выделении 1 млрд грн на помощь защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов

Ринат Ахметов: Я убежден, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с "Челси" на "Донбасс Арене" в украинском Донецке Фото: shakhtar.com

"Прежде всего, я хочу поблагодарить весь цивилизованный мир за помощь Украине. Благодаря украинской армии, украинскому народу и огромной поддержке всего цивилизованного мира мы сегодня можем говорить об украинском футболе. Только вместе мы победим зло, пришедшее в наш дом", – сказал бизнесмен.

Он добавил, что его мечта – выигрывать европейские трофеи и это возможно именно с такими игроками, как Мудрик.

"К сожалению, сейчас это невозможно, потому что в Украине идет подлая, несправедливая война, развязанная против нас Российской Федерацией. Но я убежден, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с "Челси" на "Донбасс Арене" в украинском Донецке. Мы должны делать все возможное, чтобы приблизить этот день", – заявил Ахметов.

Бизнесмен сообщил, что для приближения победы принял решение о запуске проекта "Сердце "Азовстали" – для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов с бюджетом в 1 млрд грн.

"Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны все мы сегодня чувствуем неизбежность победы Украины. На помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям сегодня я выделяю 1 млрд грн. Они будут направлены на разные потребности – от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов", – подчеркнул он.

Проект "Сердце Азовстали" станет частью милитарной инициативы "Стальной фронт", в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь ВСУ. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.