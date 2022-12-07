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ОБЩЕСТВО

Мадридский "Реал" в ответ на обращение "Шахтера" передаст Украине 20 электрогенераторов

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Отсутствие электричества в Украине из-за российских бомбардировок энергообъектов сказывается на жизни миллионов украинцев, отметили в ФК "Реал"
Отсутствие электричества в Украине из-за российских бомбардировок энергообъектов сказывается на жизни миллионов украинцев, отметили в ФК "Реал"
Фото: EPA (архив)

Действующий обладатель Кубка европейских чемпионов, чемпион Испании по футболу мадридский клуб "Реал" сообщил о передаче Украине 20 электрогенераторов.

Соответствующее заявление 7 декабря опубликовано на сайте ФК.

Отмечается, что "Реал" откликнулся на инициативу донецкого "Шахтера" по оказанию помощи населению Украины перед приходом зимы на фоне обстрелов объектов энергетической инфраструктуры страны Россией.

"Отсутствие электричества в Украине из-за российских бомбардировок энергообъектов сказывается на жизни миллионов украинцев, которые, не имея отопления, страдают от колоссального перепада температур в стране, – говорится в сообщении. – "Реал" (Мадрид) через свой фонд поддержит эту инициативу солидарности, передав в дар 20 генераторов, которые будут использоваться в разных областях Украины".

7 декабря в пресс-службе "Шахтера" сообщили, что первые 100 генераторов для Украины в рамках проекта European Football Powers Up Ukraine уже собраны.

За мадридский клуб выступает вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин.

Контекст:

Оккупанты с октября провели восемь массированных ракетных обстрелов по энергообъектам Украины. В ходе последнего 5 декабря российские войска выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.

Как сообщили в "Укрэнерго" 7 декабря, самая сложная ситуация с электричеством – на востоке страны.

Теги: футбол, Украина, Испания, электричество, Реал (Мадрид), помощь, Шахтер Донецк, электроэнергия, зима, морозы, обстрелы, украинцы, война России против Украины, ракеты, температура, инфраструктура, население, обращение
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