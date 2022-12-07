Мадридский "Реал" в ответ на обращение "Шахтера" передаст Украине 20 электрогенераторов

Отсутствие электричества в Украине из-за российских бомбардировок энергообъектов сказывается на жизни миллионов украинцев, отметили в ФК "Реал" Фото: EPA (архив)

Соответствующее заявление 7 декабря опубликовано на сайте ФК.

Отмечается, что "Реал" откликнулся на инициативу донецкого "Шахтера" по оказанию помощи населению Украины перед приходом зимы на фоне обстрелов объектов энергетической инфраструктуры страны Россией.

"Отсутствие электричества в Украине из-за российских бомбардировок энергообъектов сказывается на жизни миллионов украинцев, которые, не имея отопления, страдают от колоссального перепада температур в стране, – говорится в сообщении. – "Реал" (Мадрид) через свой фонд поддержит эту инициативу солидарности, передав в дар 20 генераторов, которые будут использоваться в разных областях Украины".

7 декабря в пресс-службе "Шахтера" сообщили, что первые 100 генераторов для Украины в рамках проекта European Football Powers Up Ukraine уже собраны.

За мадридский клуб выступает вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин.