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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Шахтер" Ахметова призвал европейские футбольные клубы собрать генераторы для украинцев ⠀

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Генераторы нужны для Shelter Centre на "Арене Львов" и для пунктов поддержки украинцев по всей стране
Генераторы нужны для Shelter Centre на "Арене Львов" и для пунктов поддержки украинцев по всей стране
Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

ФК "Шахтер" и European Football For Development Network запускают проект European Football Powers Up Ukraine – кампанию по сбору генераторов для жителей Украины. Об этом футбольный клуб сообщил в своем Facebook.

Европейские клубы могут передать от одного до пяти генераторов любой мощности. При этом пять генераторов – это условное ограничение, и если клубы имеют возможность, то могут передать большее количество. Сообщается, что цель кампании – собрать не менее 160 генераторов, то есть по одному от каждого клуба – члена EFDN.

7 декабря в пресс-службе "Шахтера" сообщили, что первые 100 генераторов уже собраны.

Инициативу "Шахтера" поддерживает фонд варшавской "Легии", готовый получать генераторы в Варшаве и транспортировать их в Украину.

"Генераторы, полученные от футбольных клубов, будут использованы для поддержки работы Shelter Centre на "Арене Львов" во Львове, а также для организации пунктов поддержки украинцев по всей стране", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/fcshakhtar/posts/pfbid02fbDJW58Be9nkAuXZS1VuZCm1gcCNRBsoumFU7YaHWFrcBWRKT1a5uSWy6BiMvKxRl

Теги: футбол, Украина, отопление, помощь, Шахтер Донецк, Европа
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