"Шахтер" Ахметова призвал европейские футбольные клубы собрать генераторы для украинцев ⠀

Европейские клубы могут передать от одного до пяти генераторов любой мощности. При этом пять генераторов – это условное ограничение, и если клубы имеют возможность, то могут передать большее количество. Сообщается, что цель кампании – собрать не менее 160 генераторов, то есть по одному от каждого клуба – члена EFDN.

7 декабря в пресс-службе "Шахтера" сообщили, что первые 100 генераторов уже собраны.

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Инициативу "Шахтера" поддерживает фонд варшавской "Легии", готовый получать генераторы в Варшаве и транспортировать их в Украину.

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"Генераторы, полученные от футбольных клубов, будут использованы для поддержки работы Shelter Centre на "Арене Львов" во Львове, а также для организации пунктов поддержки украинцев по всей стране", – говорится в сообщении.