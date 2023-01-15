Футболист сборной Украины Мудрык перешел из "Шахтера" в "Челси". Цена сделки – €100 млн

"Мудрык завершил переход из донецкого "Шахтера" в "Челси" после согласования личных условий с клубом. Украинский футболист, которому ранее в этом месяце исполнилось 22 года, подписал с "синими" контракт на восемь с половиной лет", – говорится в сообщении.

В "Челси" Мудрыка назвали "умелым и быстрым игроком", в первую очередь фланговым, и напомнили о его трех голах на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, в котором соперниками "Шахтера" были мадридский "Реал", немецкий "Лейпциг" и шотландский "Селтик".

Футболист уже присутствовал на стадионе на игре своей новой команды в английской Премьер-лиге против "Кристал Пэлас" (игра продолжается).

Сайт "Шахтера" подтвердил уход Мудрыка.

"Клубы согласовали все детали трансфера: "Шахтер" получит за игрока €70 млн и еще €30 млн предусмотрено в качестве бонусов", – объяснили в клубе.

Экономическую составляющую трансфера Мудрыка "Шахтер" назвал рекордной в истории украинского футбола.

По данным футбольного журналиста Николо Скиры, Мудрык будет получать в "Челси" €7,5 млн в год.