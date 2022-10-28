"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие

"Маловато уметь держать в руках только мяч. Поэтому параллельно с восстановлением решил учиться стрельбе. Собираюсь в ближайшее время пройти курсы домедицинской подготовки. К сожалению, когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям", – написал Бущан.

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