"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие

"Маловато уметь держать в руках только мяч. Поэтому параллельно с восстановлением решил учиться стрельбе. Собираюсь в ближайшее время пройти курсы домедицинской подготовки. К сожалению, когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям", – написал Бущан.
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Георгий Бущан родился 31 мая 1994 года в Одессе. Начал играть за киевское "Динамо" в 2011-м.
Летом 2021 года футболист попал в сборную Украины для участия в матчах чемпионата Европы. Был признан лучшим вратарем украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2020/2021.