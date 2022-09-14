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14 сентября, 2022
 
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"Неудач не избежать. Это правда жизни". Бущан перенес операцию на ноге

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Бущан: Но каждый из нас должен стараться сделать так, чтобы удачных дней в жизни было больше
Бущан: Но каждый из нас должен стараться сделать так, чтобы удачных дней в жизни было больше
Фото: georgiybuschan / Instagram

28-летний украинский футболист, вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан перенес операцию на ноге. Об этом он сообщил 14 сентября в Instagram, опубликовав фото, на котором запечатлен лежащим на операционном столе.

"Неудач не избежать. Это правда жизни. Но каждый из нас должен стараться сделать так, чтобы удачных дней в жизни было больше. С этим мнением проснулся после операции. Все хорошо. Спасибо всем за теплые слова", – написал спортсмен.

Контекст:

Георгий Бущан родился 31 мая 1994 года в Одессе. Начал играть за киевское "Динамо" в 2011-м.

Летом 2021 года футболист попал в сборную Украины для участия в матчах чемпионата Европы. Был признан лучшим вратарем украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2020/2021.

Теги: футбол, здоровье, операция, Георгий Бущан
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