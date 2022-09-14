"Неудач не избежать. Это правда жизни". Бущан перенес операцию на ноге

"Неудач не избежать. Это правда жизни. Но каждый из нас должен стараться сделать так, чтобы удачных дней в жизни было больше. С этим мнением проснулся после операции. Все хорошо. Спасибо всем за теплые слова", – написал спортсмен.
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Георгий Бущан родился 31 мая 1994 года в Одессе. Начал играть за киевское "Динамо" в 2011-м.
Летом 2021 года футболист попал в сборную Украины для участия в матчах чемпионата Европы. Был признан лучшим вратарем украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2020/2021.