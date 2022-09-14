"Неудач не избежать. Это правда жизни". Бущан перенес операцию на ноге

Бущан: Но каждый из нас должен стараться сделать так, чтобы удачных дней в жизни было больше Фото: georgiybuschan / Instagram

"Неудач не избежать. Это правда жизни. Но каждый из нас должен стараться сделать так, чтобы удачных дней в жизни было больше. С этим мнением проснулся после операции. Все хорошо. Спасибо всем за теплые слова", – написал спортсмен.

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