"На тебя дети подписаны, вы что делаете?" Футболист Довбик показал ягодицы жены на отдыхе на Мальдивах

Юлия Черненко и Артем Довбик знакомы со школы, но поженились в прошлом году Фото: tema_dovbyk / Instagram

В подписи к фото 24-летний спортсмен указал эмодзи в виде дельфина и сердечка, а в качестве геолокации указал Мальдивы.

"Огонь! Тема, на тебя дети подписаны, вы что делаете? Цензура где?" – прокомментировала пост meristruss.

"Ого, жена", – заметил zemnitskij489.

"Какие у нее красивые ноги!, – написал mklapmax.

"Красивая пара", – считает vlad_mbappe.

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