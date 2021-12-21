Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2021
 
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"На тебя дети подписаны, вы что делаете?" Футболист Довбик показал ягодицы жены на отдыхе на Мальдивах

Юлия Черненко и Артем Довбик знакомы со школы, но поженились в прошлом году
Юлия Черненко и Артем Довбик знакомы со школы, но поженились в прошлом году
Фото: tema_dovbyk / Instagram

Нападающий сборной Украины по футболу, игрок клуба "Днепр-1" Артем Довбик 19 декабря разместил в Instagram новое фото с женой Юлией Черненко. Пара снята на пляже во время поцелуя, причем жена спортсмена так стоит к объективу, что хорошо видны ее ягодицы.

В подписи к фото 24-летний спортсмен указал эмодзи в виде дельфина и сердечка, а в качестве геолокации указал Мальдивы.

"Огонь! Тема, на тебя дети подписаны, вы что делаете? Цензура где?" – прокомментировала пост meristruss.

"Ого, жена", – заметил zemnitskij489.

"Какие у нее красивые ноги!, – написал mklapmax.

"Красивая пара", – считает vlad_mbappe.

Контекст:

Артем Довбик родился 21 июня 1997 года в Черкассах. Он начал играть за профессиональные клубы в 2014 году. В разные годы выступал в командах "Черкасский Днепр", "Днепр", "Заря" (Молдова), "Мидтьюлланн" (Дания), "Сеннерйюск" (Дания). С 2020 года играет в "Днепре-1", который выступает в Украинской премьер-лиге.

В 2021 году Довбик дебютировал в сборной Украины. Он самый молодой автор забитого гола в истории сборной на чемпионатах Европы. В последнем сезоне украинской Премьер-лиги он сыграл 24 поединка, отличившись шесть раз в воротах соперников, сообщается на сайте лиги.

С женой Юлией Артем был знаком со школы. Вместе они больше четырех лет, но официально оформили отношения в 2020 году.

Теги: футболист, спортсмены, Мальдивы, отдых, жена, ноги, Артем Довбик, ягодицы
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