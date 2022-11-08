"Шахтер" Ахметова передал $100 тыс. на стадион в Ирпене

Стадион был поврежден российскими снарядами в марте 2022 года Фото: Інформаційне агентство ITV / Facebook

"ФК "Шахтер" поддерживает инициативу фандрейзинговой платформы United24 и ее посла Андрея Шевченко по сбору средств на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене. Он был существенно поврежден российскими снарядами в марте 2022 года", – говорится в сообщении.

Украинский клуб также обратился к европейским топ-клубам с предложением присоединиться к инициативе Шевченко.

"Шахтер" также призывал к полному исключению России из рядов ФИФА и УЕФА.

Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер Донецк" Сергей Палкин обратился в ФИФА с просьбой не допустить национальную сборную Ирана, который продает России беспилотники-камикадзе и ракеты, к участию в чемпионате мира в Катаре.



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