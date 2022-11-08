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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Шахтер" Ахметова передал $100 тыс. на стадион в Ирпене

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Стадион был поврежден российскими снарядами в марте 2022 года
Стадион был поврежден российскими снарядами в марте 2022 года
Фото: Інформаційне агентство ITV / Facebook

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк), присоединился к сбору, который объявил экс-главный тренер сборной Украины по футболу (2016–2021 гг.), абмассадор United24 Андрей Шевченко, и передал $100 тыс. для восстановления разбитого российскими обстрелами стадиона в Ирпене. Об этом клуб сообщил в своем Telegram.

"ФК "Шахтер" поддерживает инициативу фандрейзинговой платформы United24 и ее посла Андрея Шевченко по сбору средств на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене. Он был существенно поврежден российскими снарядами в марте 2022 года", – говорится в сообщении.

Украинский клуб также обратился к европейским топ-клубам с предложением присоединиться к инициативе Шевченко.

"Шахтер" также призывал к полному исключению России из рядов ФИФА и УЕФА.

Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер Донецк" Сергей Палкин обратился в ФИФА с просьбой не допустить национальную сборную Ирана, который продает России беспилотники-камикадзе и ракеты, к участию в чемпионате мира в Катаре.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. За три дня до этого президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".

3 мая тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что в Ирпене найдено 290 тел погибших во время оккупации мирных жителей. 55 "человеческих останков" идентифицированы не были.

Согласно данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры. На восстановление жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд.

Теги: футбол, война, Андрей Шевченко, оккупация, стадион, Киевская область, Шахтер Донецк, Ирпень, обстрелы, война России против Украины, United24
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