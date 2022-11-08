"Шахтер" Ахметова передал $100 тыс. на стадион в Ирпене

"ФК "Шахтер" поддерживает инициативу фандрейзинговой платформы United24 и ее посла Андрея Шевченко по сбору средств на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене. Он был существенно поврежден российскими снарядами в марте 2022 года", – говорится в сообщении.
Украинский клуб также обратился к европейским топ-клубам с предложением присоединиться к инициативе Шевченко.
"Шахтер" также призывал к полному исключению России из рядов ФИФА и УЕФА.
Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер Донецк" Сергей Палкин обратился в ФИФА с просьбой не допустить национальную сборную Ирана, который продает России беспилотники-камикадзе и ракеты, к участию в чемпионате мира в Катаре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. За три дня до этого президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".
3 мая тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что в Ирпене найдено 290 тел погибших во время оккупации мирных жителей. 55 "человеческих останков" идентифицированы не были.
Согласно данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры. На восстановление жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд.