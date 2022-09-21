  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео

Здание, о котором рассказывает Музычук, было построено в 1954 году по инициативе жителей города. После полномасштабного вторжения РФ в Украину стены здания были разрушены.

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Контекст:

В рамках проекта "Открытки из Украины" сотрудниками Украинского института создана единая база из 100 памятников, в которой показаны масштабы разрушений и будет рассказана история каждого из них на украинском и английском языках.

Участие в проекте уже принял британский актер Хью Бонневиль. Он рассказал о памятниках архитектуры, которые были разрушены оккупантами во время обстрелов Харькова.

Немецкий певец Малик Харрис, который во время участия в "Евровидении 2022" продемонстрировал поддержку Украине, стал голосом разрушенного российскими оккупантами памятника архитектурного искусства – "Дома управляющего поместьями Кенига" в Тростянце Сумской области.

Проживающий в США украинский хореограф Максим Чмерковский рассказал о Черниговском областном молодежном центре, который был разрушен во время ракетного удара.