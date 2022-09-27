Военные РФ заставили жителя Ирпеня ходить по заминированному лесу, а затем расстреляли его – полиция

Вооруженные силы России захватили часть Ирпеня в марте. В городе они организовали свой штаб в одном из жилых комплексов.
Во время оккупации военные России осуществляли обход по квартирам домов, расположенных на территории комплекса, чтобы найти патриотически настроенных граждан Украины.
К местным жителям они применяли физическое и психологическое насилие, пытали, избивали и убивали. По данным правоохранителей, ради развлечения оккупанты стреляли над головой и у ног людей, имитируя расстрел.
Одной из жертв оккупантов стал местный житель, убитый за его проукраинскую позицию, указывают в Нацполиции. Его вместе с двумя другими людьми незаконно удерживали в одной из квартир многоэтажки.
Установлено, что перед убийством российские военные издевались над украинцем, заставляли ходить по заминированному участку леса, а затем, когда он находился в беспомощном состоянии со связанными за спиной руками, расстреляли его из автоматического оружия.
Правоохранители установили одного из причастных оккупантов – военнослужащего десантно-штурмового полка вооруженных сил Российской Федерации, совершавшего военные преступления на территории Киевской области.
27 сентября ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 5 июля, что в Киевской области найдены тела 1339 мирных жителей, ставших жертвами российской агрессии. "Задокументировано, что почти 700 человек были убиты из оружия, то есть имели пулевые ранения", – сказал он.