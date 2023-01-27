Мариупольцы в Запорожье получили 5 тыс. гигиенических наборов от Фонда Рината Ахметова

"В гигиенические наборы вошли необходимые в повседневной жизни вещи: гели для душа, шампуни, зубные щетки, пасты, стиральный порошок и различного вида туалетное мыло. Кроме гуманитарной помощи, переселенцы обращаются и за психологической поддержкой. Пережить ужасы войны и адаптироваться к новым условиям жизни им помогают квалифицированные психологи Фонда, специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта", – отметили в организации.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.