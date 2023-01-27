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ОБЩЕСТВО

Мариупольцы в Запорожье получили 5 тыс. гигиенических наборов от Фонда Рината Ахметова

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова за более чем полгода сотрудничества с центром "Я – Мариуполь" в Запорожье передал мариупольцам, обратившимся в хаб, 5 тыс. наборов со средствами личной гигиены. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Фонда.

"В гигиенические наборы вошли необходимые в повседневной жизни вещи: гели для душа, шампуни, зубные щетки, пасты, стиральный порошок и различного вида туалетное мыло. Кроме гуманитарной помощи, переселенцы обращаются и за психологической поддержкой. Пережить ужасы войны и адаптироваться к новым условиям жизни им помогают квалифицированные психологи Фонда, специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта", – отметили в организации.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. 

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Запорожье, СКМ, Мариуполь, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова, психолог
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