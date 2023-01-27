Мариупольцы в Запорожье получили 5 тыс. гигиенических наборов от Фонда Рината Ахметова

"В гигиенические наборы вошли необходимые в повседневной жизни вещи: гели для душа, шампуни, зубные щетки, пасты, стиральный порошок и различного вида туалетное мыло. Кроме гуманитарной помощи, переселенцы обращаются и за психологической поддержкой. Пережить ужасы войны и адаптироваться к новым условиям жизни им помогают квалифицированные психологи Фонда, специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта", – отметили в организации.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.