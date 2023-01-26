В Мариуполе пенсионеров оставили без выплат, горожане не могут получить зарплаты – Андрющенко

В Мариуполе пенсионеры без паспортов РФ не могут получить деньги, документы делают два месяца, заявил советник мэра Фото: EPA

По его словам, с первого января приостановлена выплата пенсий и других выплат пенсионерам, не имеющим российского паспорта. При этом в самом Мариуполе паспорта до сих пор не выдают. Процедура получения документов занимает не менее двух месяцев.

"То есть мало того, что людям не оставили выбора по паспортизации, предоставили простой выбор – паспорт или голодная смерть. Да еще и до марта вопрос "как выжить" остается без ответа. В городе около 65 тысяч человек пенсионного возраста. При холодоморе и искусственном лишении возможности выжить без денег их количество может стремительно сократиться уже к началу весны. Не из-за эвакуации", – написал он.

Также, по данным Андрющенко, подобные проблемы начались с другим денежным содержанием, в том числе заработными платами.

"Ситуация усугубляется сокращением наличных в так называемых банках. Очередь в банкомат нужно занимать в пять утра. Единственный на Левобережье банкомат в итоге выведен из строя", – сообщил он.

Из-за этого, по словам Андрющенко, в пунктах выдачи гуманитарной помощи не только образовались огромные очереди, но и нередки потасовки между горожанами.