В Мариуполе пенсионеров оставили без выплат, горожане не могут получить зарплаты – Андрющенко

По его словам, с первого января приостановлена выплата пенсий и других выплат пенсионерам, не имеющим российского паспорта. При этом в самом Мариуполе паспорта до сих пор не выдают. Процедура получения документов занимает не менее двух месяцев.
"То есть мало того, что людям не оставили выбора по паспортизации, предоставили простой выбор – паспорт или голодная смерть. Да еще и до марта вопрос "как выжить" остается без ответа. В городе около 65 тысяч человек пенсионного возраста. При холодоморе и искусственном лишении возможности выжить без денег их количество может стремительно сократиться уже к началу весны. Не из-за эвакуации", – написал он.
Также, по данным Андрющенко, подобные проблемы начались с другим денежным содержанием, в том числе заработными платами.
"Ситуация усугубляется сокращением наличных в так называемых банках. Очередь в банкомат нужно занимать в пять утра. Единственный на Левобережье банкомат в итоге выведен из строя", – сообщил он.
Из-за этого, по словам Андрющенко, в пунктах выдачи гуманитарной помощи не только образовались огромные очереди, но и нередки потасовки между горожанами.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.