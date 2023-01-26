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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе пенсионеров оставили без выплат, горожане не могут получить зарплаты – Андрющенко

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В Мариуполе пенсионеры без паспортов РФ не могут получить деньги, документы делают два месяца, заявил советник мэра
В Мариуполе пенсионеры без паспортов РФ не могут получить деньги, документы делают два месяца, заявил советник мэра
Фото: EPA

В оккупированном Мариуполе Донецкой области многие пенсионеры до марта не смогут получить от оккупантов пенсии и другие выплаты из-за отсутствия российских паспортов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 26 января в Telegram.

По его словам, с первого января приостановлена выплата пенсий и других выплат пенсионерам, не имеющим российского паспорта. При этом в самом Мариуполе паспорта до сих пор не выдают. Процедура получения документов занимает не менее двух месяцев.

"То есть мало того, что людям не оставили выбора по паспортизации, предоставили простой выбор – паспорт или голодная смерть. Да еще и до марта вопрос "как выжить" остается без ответа. В городе около 65 тысяч человек пенсионного возраста. При холодоморе и искусственном лишении возможности выжить без денег их количество может стремительно сократиться уже к началу весны. Не из-за эвакуации", – написал он.

Также, по данным Андрющенко, подобные проблемы начались с другим денежным содержанием, в том числе заработными платами.

"Ситуация усугубляется сокращением наличных в так называемых банках. Очередь в банкомат нужно занимать в пять утра. Единственный на Левобережье банкомат в итоге выведен из строя", – сообщил он.

Из-за этого, по словам Андрющенко, в пунктах выдачи гуманитарной помощи не только образовались огромные очереди, но и нередки потасовки между горожанами.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

Теги: зарплата, Донецкая область, пенсии, Мариуполь, банкомат, война России против Украины, пенсионеры, выплаты, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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