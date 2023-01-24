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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сменили "мэра" в Мариуполе на бывшего работника милиции, осужденного в Украине на 11 лет – горсовет

Моргуна назначили "мэром" оккупированного Мариуполя
Моргуна назначили "мэром" оккупированного Мариуполя
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Новым "мэром" временно оккупированного Мариуполя Донецкой области оккупанты назначили Олега Моргуна. Об этом сообщает Мариупольский городской совет 24 января в Telegram.

По данным горсовета, это бывший и. начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области, который в 2014 году был приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР". Тогда смог убежать на оккупированную территорию.

Назначение Моргунова свидетельствует о том, что в городе хотят усилить мобилизацию, уверены в горсовете. Предыдущий "мэр", назначенный оккупантами, Константин Иващенко, по предварительным данным, госпитализирован.

"[Иващенко] решили убрать, потому что активно отмывал деньги, давал "зеленый свет" мародерству. Именно он с приспешниками делали "наводку" для обстрелов во время наступления на Мариуполь. Именно из-за них люди остались без связи, воды, расстреляны все продуктовые штабы и часть автобусов, предназначавшаяся для эвакуации жителей", – отмечается в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что это связано со сменой контроля над финансовыми потоками в городе. Он отметил, что смена "власти" в городе совпала с тем, что недавно в террористической организации "ДНР" было упразднено так называемое "министерство государственной безопасности" и начала работать российская федеральная служба безопасности (ФСБ).

"Иващенко срочно спрятали в Донецке в госпитале для элиты, который обустроен на бывшей базе "Шахтера" неподалеку от парка Щербакова. Его судьбу будут решать завтра", – написал он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, ДНР, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко, Константин Иващенко
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