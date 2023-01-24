Оккупанты сменили "мэра" в Мариуполе на бывшего работника милиции, осужденного в Украине на 11 лет – горсовет

По данным горсовета, это бывший и. начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области, который в 2014 году был приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР". Тогда смог убежать на оккупированную территорию.
Назначение Моргунова свидетельствует о том, что в городе хотят усилить мобилизацию, уверены в горсовете. Предыдущий "мэр", назначенный оккупантами, Константин Иващенко, по предварительным данным, госпитализирован.
"[Иващенко] решили убрать, потому что активно отмывал деньги, давал "зеленый свет" мародерству. Именно он с приспешниками делали "наводку" для обстрелов во время наступления на Мариуполь. Именно из-за них люди остались без связи, воды, расстреляны все продуктовые штабы и часть автобусов, предназначавшаяся для эвакуации жителей", – отмечается в сообщении.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что это связано со сменой контроля над финансовыми потоками в городе. Он отметил, что смена "власти" в городе совпала с тем, что недавно в террористической организации "ДНР" было упразднено так называемое "министерство государственной безопасности" и начала работать российская федеральная служба безопасности (ФСБ).
"Иващенко срочно спрятали в Донецке в госпитале для элиты, который обустроен на бывшей базе "Шахтера" неподалеку от парка Щербакова. Его судьбу будут решать завтра", – написал он.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.